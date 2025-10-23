Teknikansvarig VA-projektör
Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang, helhetssyn och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult. Vi är en av Nordens största rådgivare inom samhällsplanering och projektering. Med helhetsperspektiv och tydlig miljöprofil hjälper vi våra uppdragsgivare att lyckas på resan från vision till verklighet.
Tillsammans säkerställer vi tillgången till världens viktigaste resurs. Vattnet är vår vardag, och vi jobbar med det på ett bolag som drivs av kreativt samarbete mellan våra kollegor på olika orter och inom olika teknikdiscipliner.
Norconsults VA-verksamhet i Stockholm växer och vi söker en erfaren VA-projektör. Du gillar att utveckla och leverera bra tekniska lösningar för VA-system, kan bistå med granskning av ritningar samt ge stöd och vägledning till projektörer i teamet. Du ska vara intresserad av att arbeta i komplexa multidisciplinära uppdrag tillsammans med en stark och erfaren projektledningsorganisation.
Hos Norconsult arbetar vi tillsammans inom hela den VA-tekniska livscykeln, från mycket tidiga planeringsstadier, utredningar och förstudier hela vägen fram till detaljprojektering och byggplatsuppföljning. Total är vi ca 130 konsulter i Sverige varav 25 sitter i Stockholm. Merparten av våra uppdrag är tvärfackliga, där vi arbetar tillsammans med andra kunniga och erfarna konsulter inom bolaget.
Gruppen VA-projektering arbetar med alla möjliga typer av VA-system; i exploateringsprojekt, i omvandlingsområden, överföringsledningar, vägavvattning, ledningsförnyelse och andra projekt där vår kompetens efterfrågas av våra beställare som utgörs av såväl offentliga som privata kunder.
Som teknikansvarig inom VA jobbar du i en engagerad och kompetent grupp på ca 10 konsulter med ett gott spann av erfarenhet, från nyexaminerade till experter. Parallellt med rollen som teknikansvarig får du även gärna möjligheten att fortsätta utvecklas tekniskt i uppdrag samt ta ansvar som uppdragsledare.Publiceringsdatum2025-10-23Profil
Du är utbildad på YH/högskola och har arbetat som VA-projektör, teknikansvarig inom VA-teknik eller liknande. Du har en vana vid och gillar att arbeta med människor och har goda kunskaper i AutoCAD och Civil 3D. Det är meriterande om du har erfarenhet av teknisk beskrivning enligt anläggnings-AMA.
För oss är det avgörande att du är en sann lagspelare som tycker om att utveckla dina medarbetare och dig själv samtidigt. Du är social och strukturerad samt har en god kommunikationsförmåga. Du gillar att vara ett stöd för kollegor i allt från tekniska frågor till arbetssätt och problemlösning.
Vi är Norconsult
Norconsult är ett av Nordens ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad som kombinerar ingenjörskonst, arkitektur och digital expertis i projekt av alla storlekar, för privata och offentliga kunder. Genom innovation och samarbete, och med vårt syfte "Varje dag förbättrar vi vardagen", söker vi ständigt efter hållbara, effektiva och samhällsnyttiga lösningar. Vi är 6500 medarbetare i koncernen och 1400 medarbetare i Sverige utspridda på 40 kontor. Med över 140 kontor i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen och Finland kombinerar vi tvärfacklig expertis med lokal närvaro.
För Norconsult är allas lika värde en grundförutsättning. Målsättningen är att våra medarbetare ska ha samma möjligheter att nå sin fulla potential oavsett vem de är eller hur de identifierar sig. En större bredd av perspektiv hjälper oss att förstå samhällets alla delar, utmanar oss i våra uppdrag och leder till en högre grad av innovation. Vi välkomnar därför medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver behärska svenska obehindrat i tal och skrift för att kunna verka i rollen, men det är inget krav att det är ditt modersmål.
Bekanta dig med dina blivande chefer:
Varmt välkommen med din ansökan!
Till oss söker du med med CV och en motivationstext.
Observera att vi endast tar emot elektroniska ansökningar.
