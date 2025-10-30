Teknikansvarig Motor
2025-10-30
Är du intresserad av att arbeta i spännande och dynamisk bransch med erfarna och kompetenta kollegor? Vill du arbeta med samhällskritisk infrastruktur där varje sekund gör skillnad? Är du ansvarstagande och gillar att tänka nytt? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss.
Nu söker vi en Teknikansvarig Motor till avdelning Fält Övre Norrland. Placeringsort är inom Norrbottens län beroende av var du bor. Publiceringsdatum2025-10-30Om tjänsten
Vi söker en driven och självständig person vars arbetsuppgift är att utföra service och underhåll på dieselmotorer och generatorer. Ditt arbete präglas av ett arbetssätt som kännetecknas av struktur, gott samarbete, bra omdöme, ett stort säkerhetsfokus och agerande i enlighet med Teracoms regler, mål och riktlinjer. Rollen är bred och spännande med stor frihet och eget ansvar och passar dig som triggas av problemlösning.
Tjänsten innebär resor, främst inom Norr och Västerbotten. Arbetet äger rum både i våra egna anläggningar och i våra kunders anläggningar.
Arbetstiden är företrädesvis dagtid men i tjänsten kan förekomma arbete även på annan tid, likaså arbete på hög höjd.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Service och reparationer av motorer och reservelverksystem
• Service och underhåll masthissar
Din profil
• Teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande kompetens med inriktning motormekaniker
• Erfarenhet av reparationer och underhåll på dieselmotorer
• Erfarenhet av styrsystem som till exempel ComAp
• Förmåga att kunna uttrycka sig i tal och skrift både på svenska och engelska
• Har möjlighet att utföra arbeten på annan ort (resor med övernattning förekommer ofta)
Det är meriterande om du har:
• Goda kunskaper om elkraft och generatoraggregat
• Behörighet för heta arbeten och praktisk erfarenhet av elinstallationer
• BE-körkort eller C/CE
Formella krav
• Du innehar B-körkort och är van förare då det förekommer mycket bilkörning med servicebil
• Du klarar läkarundersökning och utbildning för arbete i mast då mastintyg är ett krav
• För anställning krävs att godkänd drog- och alkoholtest genomförs och att godkänd bakgrundskontroll liksom godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs, då tjänsten är i säkerhetsklass. Med anledning av detta krävs även svenskt alternativt nordiskt medborgarskap. Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och letar efter dig som är engagerad och serviceinriktad samt drivs av att göra ett bra arbete. Vidare är du en person som tar stort personligt ansvar och som bidrar till gruppens resultat och utveckling. Du trivs i förändring, förstår vikten av ett väl fungerande samarbete och värnar om att skapa en god stämning på jobbet. Du arbetar systematiskt och lösningsorienterat och planerar dina dagar på ett effektivt sätt. Då det i rollen är vanligt med ensamarbete är det viktigt att du är en person som kan ta egna initiativ och arbeta självständigt. Du har god prioriteringsförmåga, tar ansvar för ditt arbete och det du levererar.
Som en del i vårt långsiktiga arbete för en jämställd arbetsplats ser vi gärna kvinnliga sökanden.
Din ansökan
Ansök genom att skicka CV och personligt brev senast 2025-11-14 Vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Enhetschef Anders Segerros på e-post: anders.segerros@teracom.se
Välkommen med din ansökan!
Om Teracom
Teracom Samhällsnät bidrar till ett tryggare samhälle genom att våra tjänster ser till att information och kommunikation kan fungera för de allra viktigaste samhällsfunktionerna även i kris och krig. Våra uppdrag inkluderar utsändningen av public servicekanalerna för radio och tv, kommunikationslösningar och beredskapsuppdraget. Vi utvecklar och levererar också allt fler beredskapstjänster samt olika typer av kommunikationslösningar till totalförsvarsviktiga aktörer. Så ansöker du
