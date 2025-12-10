Teknikansvarig maskinprojektör VA Process
WSP expanderar och satsar på VA processaffären Vattenfrågorna är med i alla stora samhällsprojekt idag och framåt kommer dessa bara att bli ännu mer aktuella. Utmaningar som vi på WSP ser att vi kommer ha en viktig rådgivande funktion i att vara med och lösa tillsammans med våra kunder. WSPs vattensektion med 180 medarbetare erbjuder ett komplett utbud av konsulttjänster för att leverera konkreta och tekniska lösningar som gör skillnad ur både ekologisk och social hållbarhetsaspekt samt med god totalekonomi i fokus.
Just nu har vi många spännande projekt på gång inom VA-anläggningar och behöver därför utöka vårt team. Vi söker nu en ledande maskinprojektör med teknikansvar inom VA Process!
I första hand söker vi till våra kontor i Sundsvall, Umeå, Malmö, Göteborg eller Stockholm. Men din kompetens är viktigare för oss än vart du bor, därför välkomnar vi sökanden från hela landet!
VA Process Inom VA Process är vi idag ca 25 anställda ocharbetar med kommunala vatten- och avloppsreningsverk, biogasanläggningar samt reningsanläggningar för industriella vatten. Vi levererar tjänster i hela kedjan från tidiga skeden med idé- och förstudier, processutredningar till processdesign, projektering, förfrågningsunderlag, driftsättningar och driftsfrågor till kunder i hela Sverige.
Om rollen I rollen som teknikansvarig maskinprojektör inom VA-processanläggningar med fokus på rör- och processteknik kommer du att bli en viktig del i vår satsning på att förstärka vår projektverksamhet. Du har en nyckelposition i både mindre och större uppdrag som du genomför tillsammans med kollegor i projektform där du har ansvar för teknisk utformning, kundkontakt, budget, framdrift och problemlösning inom ditt teknikområde. Du kommer även att ge stöd och support till projektörer, säkerställa kvalitet i projekteringen och samordna mellan discipliner.
Möjlighet kommer också finnas att bredda sig i vårt internationella nätverk och samarbeta med kollegor utanför Sveriges gränser.
Din profil Vi söker dig som har minst 5 års erfarenhet av maskinprojektering inom VA-anläggningar eller processindustri samt en akademisk examen med maskininriktning eller närliggande teknikområde. Du är van vid att ta fram tekniska förfrågningsunderlag och att ha en ledande roll som projektör eller teknikansvarig. God kunskap i AutoCAD-program, särskilt Plant 3D.
Du har djup förståelse för VA-branschens tekniska krav och utmaningar och är van att optimera lösningar inom vatten- och avloppsanläggningar. Du håller dig uppdaterad kring nya produkter och system, har etablerade leverantörskontakter samt kan utvärdera och integrera komponenter från olika aktörer. Dessutom har du erfarenhet av installationsprocesser och standarder för VA-projekt samt av att driva eller koordinera installationer från projektering till driftsättning.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att utföra hydrauliska beräkningar samt driva projekt där framtagning av specifika konstruktioner krävs. Att du proaktivt kan leda och koordinera sådana uppdrag är något vi värdesätter högt i rollen.
Vi letar efter dig med tekniskt djup, stark teamkänsla och god kommunikationsförmåga som vill bidra till utvecklingen av framtidens VA-lösningar tillsammans med kollegor och kunder över hela Sverige. Du är ansvarstagande, lösningsorienterad och trivs i en miljö där kunskapsutbyte och laganda står i centrum. Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift.
Sista ansökningsdag Välkommen med din ansökan senast 2026-01-07!
Kontakt från rekryteringsföretag, CV- och annonssäljare undanbedes.
OM WSP I SVERIGE WSP är en av världens ledande teknikkonsulter. Med en enastående bredd av ingenjörer, rådgivare och forskare förenas våra globala talanger för att utveckla lokala lösningar. WSP är verksamma i över 50 länder och har cirka 73 000 medarbetare, eller som vi säger Visionärer. På WSP i Sverige jobbar cirka 3 800 konsulter med att leverera innovativa projekt inom transport, infrastruktur, byggnation, miljö, projektledning, strategisk rådgivning och energi.
Följ oss gärna på WSP Sverige (LinkedIn), WSP Sverige (Facebook), eller @wspsweden (Instagram) för en närmare inblick i vår verksamhet samt hur en dag i arbetet kan se ut för våra medarbetare. Ersättning
