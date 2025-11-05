Teknikansvarig maskin till Sweco
2025-11-05
Är du en erfaren projektör eller konstruktör som söker en roll där du får vara en del av multidisciplinära projekt som ledare för teknikdisciplinen maskin? Då har vi jobbet för dig! Vi söker nu för Swecos räkning en teknikansvarig (TA) maskin till Sundsvall, Östersund eller Umeå. Vi tillämpar löpande urval, så se till att skicka in din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. De levererar kvalificerade tekniska konsulttjänster inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco utför tiotusentals uppdrag i 70 länder runt om i världen för att säkerställa rent vatten, effektiv infrastruktur och hållbara energilösningar.
Som TA ansvarar du för att hålla samman budget och resurser i pågående projekt. Du säkerställer även den tekniska kvaliteten inom projekten och samordnar arbetet med övriga teknikdiscipliner. Arbetet fokuserar främst på kommunal VA-teknik, det vill säga vattenverk och reningsverk, men kan även omfatta mer komplexa pumpstationsprojekt.
Du erbjuds
• Att bli en del av en arbetsgivare som värderar hållbarhet, öppenhet och personlig utveckling högt
• Möjligheten att få arbeta i varierade och utmanande projekt och ingå i ett större nationellt sammanhang
• En flexibel roll där du själv är med och påverkar utformningen utifrån din spetskompetens och ditt intresse
Dina arbetsuppgifter
• Ledande roll i projekten med ansvar för budget, resurser samt den tekniska kvaliteten
• Samordning med övriga teknikdiscipliner
VI SÖKER DIG SOM
• Är utbildad civilingenjör eller högskoleingenjör inom väg- och vattenbyggnad, maskinteknik alternativt annan relevant inriktning
• Har flera års arbetslivserfarenhet som konstruktör eller projektör inom maskin eller motsvarande på en processanläggning
• Har erfarenhet av vatten- eller reningsverk
• Kommunicerar obehindrat på engelska
• Har B-körkort
Det är meriterande om du har
• Kommunicerar obehindrat på svenska
• Har erfarenhet av försäljning inom ett för tjänsten relevant område
• Tidigare arbetat som konsult
För att lyckas i rollen ser vi att du som söker är en person som självständigt kan navigera och hitta lösningar på komplexa problem. Du är målmedveten, har en gedigen teknisk kompetens samt förmåga att arbeta i en föränderlig miljö. Därtill trivs du i en ledande befattning med många kontaktytor.
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid, tillsvidare
• Flexibilitet: Möjlighet finns till arbete på distans
• Placering: Företrädesvis Sundsvall, alternativt Östersund, Åre eller Umeå
• Sista dag att ansöka är 8/8
• Tjänsten kan innebära säkerhetsprövning i och med säkerhetsklassade projekt
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Enligt avtal
