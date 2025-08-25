Teckenspråkstolk/dövblindtolk
Region Gotland / Språkvetarjobb / Gotland Visa alla språkvetarjobb i Gotland
2025-08-25
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Tolkcentralen
Vill du vara delaktig i människors vardag, varje dag? Välkommen till ett spännande och utvecklande jobb hos oss på Tolkcentralen Gotland.
Tolkcentralen ingår i kommunikationsenheten tillsammans med Got-IT resurscenter, hörselvård, logopedmottagning och syncentral och har ett gott och nära samarbete med övriga verksamheter.
På Tolkcentralen arbetar två teckenspråkstolkar och två skrivtolkar samt även ett par timanställda skrivtolkar.
Vi erbjuder tolkservice till personer på Gotland som är döva, dövblinda, hörselskadade och vuxendöva. Vi ger tolkning i olika vardagssituationer, till exempel vid sjukvårdsbesök, arbetsplatsträffar, myndighetskontakter, familjeangelägenheter och fritidsaktiviteter.
Om intresse finns kan tillsvidaretjänsten eventuellt kombineras med anställning inom bildtelefoni 50% hos NerikeTolkarna AB på Gotland. Kontaktperson: Maria Frendberg, tel: 0735-14 54 12.
Vid behov kan eventuellt hälso- och sjukvårdsförvaltningens Bostadsservice vara behjälplig med bostad till en början.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Du kommer att självständigt utföra tolkuppdrag genom förberedelse, tolkning och efterarbete. Du medverkar också i verksamhetens utveckling genom att aktivt delta i olika förbättringsarbeten.
Arbetet är förlagt dagtid men även kväll och helg med flexibelt schema.
Eftersom vi är en liten tolkcentral ingår även samordning tillsammans med vår samordnare och övriga kollegor.
Vem är du?
Du ska ha genomgått en av TÖI eller MYH godkända teckenspråkstolkutbildningar och vi ser gärna att du är auktoriserad via Kammarkollegiet. B-körkort krävs för tjänsten.
Tidigare erfarenhet av att arbeta som tolk är meriterande och har du trippelkompetens (teckenspråk-, dövblind-, skrivtolk) är det fördelaktigt.
Du ska ha mycket god samarbetsförmåga samtidigt som du måste kunna arbeta självständigt.
Din förmåga till kommunikation bygger på ett resonerande arbetssätt, både före och efter uppdrag.
Du ska ha en hög språklig nivå och förmåga till nivåanpassning samt kunna ställa om till nya förutsättningar då schemat ofta kan behöva läggas om med kort varsel. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/820". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Tolkcentralen Kontakt
Malin Lingvide, teckenspråkstolk 0498-268338 Jobbnummer
9472913