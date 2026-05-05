Technical Support Engineer till Högteknologiskt Bolag
Här får du möjlighet att arbeta med avancerad teknik som bidrar till ökad trygghet i samhället. I rollen som Technical Support Engineer inom utvecklingsmiljöer blir du en viktig del i att skapa stabila och effektiva förutsättningar för systemutveckling i en högteknologisk och säkerhetskritisk miljö.
OM TJÄNSTEN:
I den här rollen får du vara med och bidra till lösningar som skapar trygghet för människor och samhällen. Du blir en del av ett team som utvecklar och levererar avancerade system med höga krav på tillförlitlighet, säkerhet och prestanda.
Som Technical Support Engineer inom utvecklingsmiljöer kommer du att arbeta nära både utvecklare och andra tekniska specialister för att skapa bästa möjliga förutsättningar för effektiv systemutveckling. Du ansvarar för att utveckla, driftsätta och underhålla utvecklingsmiljöer och tillhörande infrastruktur. Rollen innebär många kontaktytor och ett nära samarbete med olika funktioner, där du behöver kunna förhålla dig till tydliga kundkrav och bidra till en konstruktiv dialog.
Arbetet sker i miljöer med hög säkerhet, vilket innebär att du huvudsakligen arbetar på plats tillsammans med dina kollegor.
ARBETSUPPGIFTER: Utveckla, driftsätta och underhålla utvecklingsmiljöer
Säkerställa stabil och effektiv infrastruktur för utvecklingsteam
Arbeta med Linuxbaserade system och virtualiseringslösningar
Samarbeta med utvecklare och andra tekniska roller för att förbättra arbetssätt och miljöer
Hantera och anpassa lösningar utifrån kundkrav och säkerhetskrav
Bidra till förbättringar och effektiviseringar av processer och verktyg
VI SÖKER DIG SOM: Har en civil- eller högskoleingenjörsexamen inom datavetenskap, teknisk fysik eller liknande område
Har grundläggande erfarenhet av att arbeta med utvecklingsmiljöer och tillhörande infrastruktur
Har kunskaper inom Linux och virtualisering (t.ex. KVM)
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av versionshanteringssystem (Git, SVN eller CVS)
Kunskaper i scriptning, exempelvis Bash eller Python
Erfarenhet av CI/CD och automatiserade byggflöden (t.ex. Jenkins eller GitLab)
Intresse för eller erfarenhet av flyg- eller försvarsrelaterade system
Som person är du nyfiken, driven och tar gärna egna initiativ. Du har en positiv inställning, trivs i samarbete med andra och har lätt för att skapa goda relationer. Rollen ställer krav på ansvarstagande och god kommunikationsförmåga, då du arbetar i en miljö med många kontaktytor och höga kvalitetskrav.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Friday. Tjänsten kräver genomförd och godkänd säkerhetsprövning innan start.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Norra Stockholm
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Skeppsbron 38 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Friday Stockholm Kontakt
Consultant Manager
Consultant Manager
Nora Sundberg nora.sundberg@friday.se
