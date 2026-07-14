Technical Support Engineer / Aftersales Engineer - Södra Sverige
Intensogruppen AB / VVS-jobb / Malmö Visa alla vvs-jobb i Malmö
2026-07-14
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Hos Advansor får du möjligheten att ta nästa steg i karriären och bli en teknisk specialist inom marknadsledande CO2-teknik. Här kombinerar du din kyltekniska erfarenhet med support, felsökning, kundkontakt och utbildning i en internationell organisation som ligger i framkant inom hållbara kyl- och värmelösningar. Du blir en del av ett sammansvetsat team där kunskapsdelning, samarbete och teknisk utveckling står i fokus varje dag.Publiceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
Som Technical Support Engineer / Aftersales Engineer är du en viktig teknisk resurs för våra kunder och samarbetspartners. Du stöttar tekniker och kunder med allt från felsökning till utbildning och driftsättning. Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor inom After Sales, produktion, utveckling och leverantörer för att säkerställa att våra kunder får bästa möjliga stöd genom hela anläggningens livscykel.
Du kommer bland annat att:
Ge teknisk support och felsöka Advansors CO2-baserade kyl- och värmesystem.
Hantera garantiärenden och tekniska utredningar.
Genomföra utbildningar för kunder och tekniker, både digitalt och på plats.
Delta vid driftsättning och uppstart av nya anläggningar i Sverige och övriga Europa.
Tjänsten innebär cirka 20–25 resdagar per år, främst inom Europa.
Vad har Michael Jensen, Aftersales Manager, att säga om tjänsten och företaget?
" At Advansor we believe that we design and produce the world's best sustainable CO2 climate solutions. This is our focus and something we bring into our work every day to help the industry transition to natural refrigerants.
You have a large degree of freedom in your daily work while being challenged on a professional level through complex projects across retail, industrial, and heating applications. It is a modern environment where you get to work with sustainable technology that makes a real difference. We offer an open and informal workplace with a strong team spirit, where trust, flexibility, and a healthy work-life balance are highly valued. Our focus is on supporting individual employees to help them achieving their goals.
In this role, you need a passion for refrigeration technology and a strong desire to share your knowledge and help and support our customers and your colleagues. It is important that you enjoy troubleshooting and finding good solutions to technical questions."Profil
Vi söker dig som har en bakgrund inom kylteknik och som motiveras av att förstå, analysera och lösa tekniskt komplexa problem. Du trivs i dialogen med kunder och kollegor, gillar att dela med dig av din kunskap och ser värdet av att arbeta strukturerat i en roll där hög teknisk kompetens kombineras med service och samarbete.
För att lyckas i rollen som Technical Support Engineer / Aftersales Engineer ser vi att du:
Har erfarenhet som kyltekniker och en god förståelse för kylsystem och felsökning.
Trivs med att utbilda, stötta och vägleda kunder och tekniker i tekniska frågor.
Arbetar strukturerat och ser vikten av dokumentation och uppföljning. Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift.
Erfarenhet av CO2-system är meriterande, men inget krav. Har du rätt tekniska grund och viljan att lära dig får du den utbildning som krävs för att bli specialist inom området.
Vi erbjuder
Hos Advansor får du möjligheten att arbeta med en av framtidens mest efterfrågade teknologier inom kyl- och värmeteknik. Du blir en del av ett internationellt team med hög teknisk kompetens där alla hjälps åt, delar kunskap och tillsammans strävar efter att leverera marknadens bästa support. Rollen erbjuder stor frihet, flexibilitet och goda möjligheter att utvecklas inom ett växande specialistområde.
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med rekryteringskonsult Cassandra Åkerblad, 0720-708970, och Malou Magnusson, 0707-588745, på Intenso Teknikrekrytering.
Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Vi arbetar med löpande urval under denna rekrytering, vi vill därför gärna ha in din ansökan snarast möjligt.
Välkommen med din ansökan!Om företaget
Advansor är en marknadsledande tillverkare av hållbara kyl- och värmesystem baserade på naturligt köldmedium CO2. Sedan starten 2006 har vi designat och producerat över 20 000 CO2-system som idag används inom dagligvaruhandel, industri, logistik och energisektorn runt om i världen. Vi är över 400 medarbetare från fler än 40 nationaliteter som tillsammans arbetar för att utveckla världens bästa hållbara klimatlösningar. Vår kultur kännetecknas av teknisk nyfikenhet, kunskapsdelning, laganda och en stark vilja att hjälpa våra kunder att lyckas. Många förknippar CO2 med klimatförändringar. Vi ser det annorlunda. För oss är CO2 ett av framtidens mest hållbara köldmedier – och därför är vi stolta över att vara "Cool with CO2." Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Intensogruppen AB
(org.nr 556354-3726) Arbetsplats
Advansor A/S Jobbnummer
10002056