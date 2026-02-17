Technical Support Engineer - Aerospace Systems
2026-02-17
Affärsenheten Aerospace Systems som igår affärsområdet Aeronautics. Aerospace Systems levererar flygplansstruktur med ingående system med helhetsansvar för utveckling, industrialisering och produktion av delar till civil flygindustri över hela världen. Våra kunder är främst Airbus och Boeing och bl.a. T-7A programmet ingår i verksamheten.
Ingenjörsorganisationen söker nu en erfaren konstruktör eller beräkningsingenjör som vill arbeta produktionsnära till sektionen Tekniskt stöd där konstruktion, hållfasthet, vikt och tekniskt produktionsstöd ingår. Sektionen består av 36 medarbetare som jobbar med utvecklingsprojekt, produktförbättringar och tekniskt stöd till produktion och våra kunder.
Vi arbetar som team med utvecklingsuppdrag, ändringstjänst och direkt operativt stöd till vår produktion. LEAN är grunden i den filosofi som gäller hos oss och utveckling av affärsmässighet och konkurrenskraft är viktiga mål.
Din roll
I denna roll arbetar du med avvikelser som uppstår hos kund, egen produktion lokalt eller hos underleverantörer. Du ansvarar för att utföra tekniska bedömningar och besluta om hur avvikelser på produkten ska åtgärdas. Du arbetar nära kvalitet och produktion för att hitta den mest kostnadseffektiva lösningen. Mestadels sker avvikelserna i egen verkstad lokaliserad i Tannefors (Linköping). Arbetet innebär också att ge förslag på hur produktionen kan förbättras för att fel ska förhindras i framtiden.
Ditt arbete kommer att innehålla många kontaktytor med specialister inom konstruktion, material och process, hållfasthet med flera.
Rollen innebär ett stort ansvar då du tar tekniska beslut som påverkar produktens flygsäkerhet. Du är synlig och efterfrågad i verksamheten och du får ett stort kontaktnät. Besluten dokumenteras på engelska eftersom vi har internationella kunder och leverantörer. Du ingår i ett team av ca 14-15 personer.
Vi letar efter dig som är ingenjör och trivs med att nätverka! Vi söker dig som är kommunikativ, samarbetsvillig och prestigelös samtidigt som du har stor personlig integritet då kvaliteten inte får försummas.
Du har ingenjörsutbildning på högskolenivå eller motsvarande med inriktning mot mekanik, konstruktion, hållfasthet och gärna med några års erfarenhet. Du har ett konstruktivt tänkande och stimuleras av att samarbeta med personal inom den egna och inom andra avdelningar/sektioner. Erfarenhet av produktionstekniskt arbete eller arbete i produktion är värdefullt.
Goda kunskaper i engelska är en förutsättning eftersom muntlig och skriftlig kommunikation sker på engelska, samt att stor del av vår dokumentation är på engelska. Vidare så talar och skriver du på svenska obehindrat.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
