Technical Specialist
2026-05-05
DYNAPAC CUSTOMER CENTER SCANDINAVIA - Karlskrona
Vill du kombinera teknik, ledarskap och service i en internationell miljö? Nu söker vi en Teknisk specialist till vår serviceorganisation i Karlskrona. Här får du en central roll där du bidrar till att utveckla våra tekniker och serviceaktiviteter i hela Skandinavien.
CC Scandinavia står för alla försäljnings- och serviceaktiviteter för vältar och asfaltsläggare i Skandinavien. Organisationen som du kommer att tillhöra omfattar ca 20 anställda, varav 9 med bas i Karlskrona. Vår arbetsplats erbjuder våra medarbetare stora möjligheter att sätta personlig prägel på arbetet utifrån personlighet, erfarenhet och kompetens.
Dina arbetsuppgifter
Du blir en viktig del av vårt team på cirka 15 personer (varav 5 i Karlskrona). Du får en varierad roll där du:
Planerar och koordinerar serviceuppdrag
Ger teknisk vägledning och support till våra tekniker
Följer upp och analyserar resultat och KPI:er
Driver förbättringsarbete och affärsmöjligheter, t.ex. kampanjer och projekt
Bidrar till att sätta upp och nå verksamhetens mål
Arbetet innebär nära samarbete med kollegor och kunder och ger stora möjligheter att påverka med din erfarenhet och kompetens.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som är serviceinriktad och kommunikativ, med goda ledaregenskaper och tekniskt intresse. Du trivs i en miljö där du får ta ansvar och utveckla både processer och människor.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av teknisk support, arbetsledning eller liknande roll
Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Strukturerat arbetssätt och förmåga att analysera och följa upp resultat
Flexibilitet och vilja att hugga i där det behövs
Tidigare erfarenhet från service- eller maskinbranschen är meriterande.
VI ERBJUDER
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du blir en del av ett starkt team i en global organisation. Vi erbjuder:
Karriärmöjligheter både lokalt och internationellt
Ett spännande och utvecklande arbete i en informell organisation
God support från chefer och kollegor
Personalaktiviteter och friskvårdsbidrag
Dynapac is a leading supplier of high-tech soil and asphalt rollers, compact equipment and pavers, committed to strengthen customer performance by being a partner on the road ahead. Dynapac is represented worldwide via its own regional sales- and service offices and cooperates with an extensive and professional distribution network. Headquartered in Wardenburg, Germany, Dynapac has production facilities in Europe, South America, and Asia.
Dynapac is part of the FAYAT Group.
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Dynapac Compaction Equipment AB
