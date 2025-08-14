Technical Sales and Service Representative
Brinner du för teknik och försäljning? Vill du göra verklig skillnad i en global industri? Trelleborg Mining, en ledande aktör inom avancerade polymerlösningar för gruvindustrin, söker nu en driven och engagerad Technical Sales and Service Representative. Bli del av vårt framgångsrika team. Vi levererar banbrytande produkter och exceptionell service till kunder över hela världen.
Trelleborg Mining är erkänt för sin innovativa teknik och slitstarka material. Dessa maximerar produktivitet och minskar driftskostnader. Vi kombinerar teknisk expertis med djup branschkännedom. Målet är att alltid överträffa kundernas förväntningar och bygga långsiktiga affärsrelationer.
Du kommer att arbeta från ditt hemmakontor och rapportera till chefen på Trelleborg Mining i Australien. Däremot kommer du att få stöd och ha dialog med Trelleborgs kontor i Sverige.
Om du är redo att ta nästa steg i din karriär och vill bli en del av Trelleborgs framgångsrika team, skicka in din ansökan idag. Vi ser fram emot din ansökan på engelska. I den här rekryteringen samarbetar Trelleborg med Randstad. Vid frågor kontakta gärna Hanna Wide på hanna.wide@randstad.se
Ansvarsområden
Främja Trelleborgs Mining-produkter i regionen.
Utöka och bibehålla kundnätverket genom att skapa starka relationer.
Implementera effektiva försäljnings- och marknadsföringsstrategier för att uppnå försäljningsmål.
Tillhandahålla support och service för Trelleborgs gruvprodukter, med fokus på att behålla befintliga affärer och expandera till nya kunder.
Genomföra regelbundna besök hos kunder för att förstå deras behov och erbjuda skräddarsydda lösningar.
Forska och förstå Trelleborgs produkter samt tekniska detaljer för att kunna ge kompetent rådgivning till kunder.
Uppdatera och underhålla CRM-rapporter för att säkerställa korrekt dokumentation av affärsaktiviteter.
Skriva detaljerade rapporter och följa upp offerter.
Assistera med försäljningsprognoser och upprätthålla försäljningsmål.
Tillämpa företagets kvalitets-, säkerhets- och miljöprinciper i det dagliga arbetet.Kvalifikationer
Erfarenhet av försäljning och service inom gruvindustrin är en fördel.
Stark kommunikationsförmåga och förmåga att skapa långsiktiga relationer.
God teknisk förståelse och förmåga att förstå komplexa produkter och tjänster.
Självgående och förmåga att arbeta effektivt både självständigt och i team.
Grundläggande kunskaper i CRM-system och rapportering.
Körkort B är ett krav.Om företaget
TRELLEBORG PERTH PTY LTD
Trelleborg Perth Pty Ltd är ett australiensiskt dotterbolag till det globala företaget Trelleborg AB, specialiserat på tekniska polymerlösningar. Trelleborg Perth fokuserar på gruvindustrin och tillhandahåller lösningar som kompositkeramiska slitpaneler och gummibeläggningar. De samordnar även gruvrelaterade aktiviteter i Australien och erbjuder tjänster som blästring och målning. Ersättning
