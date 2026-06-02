Tech-admin och konstruktör inom systeminstallation
2026-06-02
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
I denna kombinerade roll som Tech-admin och konstruktör blir du en viktig del av teamet inom systeminstallation. Du arbetar nära teknikledare och bidrar med struktur, koordinering och tekniskt stöd i en verksamhet präglad av hög komplexitet och samarbete.
Din huvudsakliga uppgift är att avlasta och stötta teknikledare genom tekniskt administrativa arbetsuppgifter, samtidigt som du även bidrar i konstruktionsarbetet inom teamet. Rollen är varierad och ger dig en bred förståelse för både teknik och processer.
Exempel på arbetsområden:
Samla in, strukturera och uppdatera teknisk information i interna system och verktyg, inklusive Excel
Följa upp och stötta interna granskningar av teknisk dokumentation för att säkerställa kvalitet och framdrift
Bidra i utveckling och definiering av installationslösningar, såsom strukturer, utrustningsplacering och kablage
Du blir en del av Special Mission Regional Aircraft som utvecklar och underhåller avancerade flygburna övervakningssystem samt ansvarar för underhåll av civila flygplan. Inom området systeminstallation arbetar vi med att integrera och installera de system och modifieringar som utvecklas i verksamheten - en central del i att säkerställa funktion, prestanda och kvalitet i helheten.
Her kommer du in i ett tvärfunktionellt sammanhang där du samarbetar med konstruktörer, teknikledare och andra specialistfunktioner. Rollen ger goda möjligheter att utvecklas över tid, både genom att bredda din kompetens och genom att ta dig an mer ansvar, exempelvis inom teknik eller ledarskap.
Vi söker dig som har ett starkt teknikintresse och trivs i en roll där du får kombinera struktur, administration och tekniskt arbete. Du är noggrann och detaljorienterad, samtidigt som du har förmågan att se helheten och driva arbetet framåt med kvalitet och effektivitet.
Du har en god samarbetsförmåga och trivs i en roll med många kontaktytor, där kommunikation och samordning är en naturlig del av vardagen. Vi ser gärna att du är nyfiken, engagerad och motiverad att utvecklas tillsammans med verksamheten.Kvalifikationer
Ingenjörsutbildning eller annan relevant eftergymnasial utbildning
Goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande:
Arbetslivserfarenhet inom teknik eller ingenjörsarbete
Erfarenhet av liknande roll i en teknisk organisation
Kunskaper i verktyg såsom Catia V5, Capital Logic och PDM-system
Erfarenhet inom konstruktion, design, systemutveckling, beräkning eller produktion
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
