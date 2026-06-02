Personliga assistenter till kvinna med förvärvad hjärnskada
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mölndal Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mölndal
2026-06-02
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Mölndal
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Nu söker vi flera engagerade personliga assistenter som vill vara med och bygga upp ett helt nytt team kring en 40-årig kvinna i norra Kungsbacka kommun.
Kvinnan lever med en förvärvad hjärnskada och har nyligen beviljats personlig assistans. Här får du en unik möjlighet att vara med från början och skapa något viktigt: en trygg, meningsfull och innehållsrik vardag utifrån hennes behov, önskemål och personlighet.
Din roll - mer än bara ett jobb
Som personlig assistent stöttar du henne i vardagen med personlig omvårdnad, förflyttningar, hushållssysslor och kommunikation. Du hjälper till med struktur och planering när hennes funktionsvariation sätter gränser. Lika viktig är din förmåga att vara närvarande och inkännande.
Kunden kommunicerar inte med tal, utan uttrycker sig genom kroppsspråk och mimik. Det innebär att du behöver prata mycket bra svenska, vara uppmärksam och ha en genuin vilja att förstå.
Du kommer bli en viktig del i att skapa livskvalitet för henne. Inte bara genom det praktiska, utan genom att bidra med trygghet, engagemang och initiativ.
Ett liv utanför det vardagliga
Hon uppskattar djur, natur och kreativt skapande. Här finns utrymme för dig att bidra med idéer, hitta på aktiviteter och sätta guldkant på tillvaron. En anpassad bil finns att använda vid utflykter.
Arbetstider och upplägg
Arbetspassen är förlagda till dag, kväll, natt (med jour) samt helg. Tjänsterna är på deltid eller heltid med planerad start omgående. Introduktion och upplärning sker enligt överenskommelse, så att du får möjlighet att lära känna henne, hennes behov och de hjälpmedel som används.
Arbetsplatsen är belägen på en gård utanför tätorten, vilket innebär att körkort och tillgång till bil krävs.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt.
Kunden söker dig som:
är kvinna
har manuellt B-körkort och tillgång till bil
har erfarenhet som personlig assistent eller liknande yrke
har mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
tål pälsdjur och tycker om djur
är rökfri
har ett positivt förhållningssätt och glimten i ögat
är lojal och initiativtagande utifrån kundens behov
kan arbeta flexibla tider: dag, kväll, natt och helg
Övrig information
Anställningsform: Så länge assistansuppdraget varar
Omfattning: Heltid eller deltid
Arbetstider: Varierade tider på schemat. Dag, kväll, natt (med jour) och helg.
Tillträde: Omgående/juli
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Madeleine Jönsson, Rekryteringsspecialist, 010-130 32 49
Jenny Söderman, Verksamhetschef, 010-130 36 14
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7834377-2030176". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Näverlursgatan 34 (visa karta
)
421 44 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
9941226