Teamledare- storkök
Charlottendals Catering AB / Storhushållsföreståndarjobb / Stockholm Visa alla storhushållsföreståndarjobb i Stockholm
2026-06-22
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Charlottendals catering söker en Teamledare för pack- och utleverans!
Charlottendals catering producerar och levererar mat till förskolor och skolor i Stockholms län. Vi har vårt produktionskök i Bagarmossen varifrån arbetet sker och leveranserna utgår ifrån. Vi levererar dagligen mat till ett 30- tal förskolor om totalt ca 1800 portioner. Vårt fokus är att leverera goda, varierade och hälsosamma måltider till våra kunder.
Vi söker en noggrann och ansvarstagande person som vill ansvara för packning och utleverans av mat på morgonen. Rollen innebär att säkerställa att rätt mat, rätt tillbehör och rätt specialkost packas till rätt kund innan leverans. Du arbetar tillsammans med en kollega, men har huvudansvaret för att packlistor följs, att avvikelser fångas upp och att chaufförerna får med sig rätt saker.
Det är viktigt att du kan hantera svenska flytande i tal och skrift.
Dina arbetstider är från 03 eller 04 på morgonen fram till ca 11:00.
Meriterande:
• Erfarenhet från storkök, catering, livsmedelsproduktion, lager/plock eller logistik. --Erfarenhet av specialkost, allergener, hygienrutiner och arbete med packlistor är särskilt meriterande.
Du behöver vara noggrann och ha förmågan att behålla lugnet under stress.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: jobb@charlottendalscatering.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Teamledare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Charlottendals Catering AB
(org.nr 559404-1559), http://www.charlottendalscatering.com
Svartågatan 5 (visa karta
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128 45 BAGARMOSSEN Jobbnummer
9973907