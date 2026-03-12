Teamledare till systemutvecklingsenheten geodata
Statens Jordbruksverk / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
Jordbruksverket finns för att främja en ökad och hållbar matproduktion och god djurvälfärd i hela Sverige. Vi bidrar till en levande landsbygd. Hos oss arbetar cirka 1850 personer. Huvudkontoret ligger i Jönköping men vi har även stor regional verksamhet.
Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska vara hållbara och trivas på jobbet! Vi investerar långsiktigt i våra medarbetare och vill att de utvecklas tillsammans med oss! Vi erbjuder en god arbetsmiljö med generösa förmåner med upp till 35 semesterdagar, friskvårdsbidrag samt friskvårdstid. I en stor del av våra anställningar erbjuder vi en flexibel arbetstid, möjlighet att jobba mobilt och arbeta delar av arbetstiden på distans.
Läs mer om hur det är att arbeta på Jordbruksverket på vår webbplats: www.jordbruksverket.se/jobbahososs
Jordbruksverket är en av Jönköpingsregionens största IT-arbetsgivare. På utvecklings- och digitaliseringsavdelningen samarbetar över 200 personer i olika roller för att lösa både verksamhetens och våra kunders behov av moderna och effektiva IT-lösningar. Inom avdelningens väggar ryms storskalig systemutveckling på flera plattformar samt drift, förvaltning och support.Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Vi söker nu en teamledare till ett av våra fyra utvecklingsteam på systemutvecklingsenheten Geodata. Hos oss får du som teamledare arbeta med både nyutveckling och vidareutveckling i en komplex och spännande verksamhet. Vi arbetar med kravanalys, utveckling, implementation och förvaltning av geodatasystem. Vi utvecklar bland annat en blockdatabas samt ett system som används vid kontroller av jordbruksmark ute i fält. Teamet du ansvarar för består av nio medarbetare.
Som teamledare ansvarar du för att tillsammans med teamet utveckla IT-system som ger våra kunder användarvänliga system. Du arbetar bl.a. nära portföljledare, beställare, utvecklare, systemtestare, verksamhetsexperter och kravställare. Du leder och driver det dagliga arbetet i ditt team och samverkar med andra teamledare och projektledare för att säkerställa helhetsperspektivet i leveranserna.
Vi jobbar enligt agila metoder och som teamledare kommer du att ha rollen som scrum master och bl.a. innefattar dagliga stå upp-möten, sprintplaneringar, retrospektiv och workshops. Du coachar och stöttar teamet och skapar de bästa förutsättningarna för att teamet ska klara sina leveranser. Du jobbar aktivt med utveckling av teamets arbetssätt, kompetens och metoder. Du kommer också att arbeta med uppdragsledning inom mindre uppdrag.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid dina personliga förmågor och söker dig som arbetar strukturerat och har lätt för att skapa ordning och riktning i ditt arbete. Du är trygg i både beslut och dialog och behåller ditt lugn även när förutsättningarna förändras. I ditt ledarskap driver du utveckling genom att vara nyfiken och modig i att utmana på ett konstruktivt sätt. Samtidigt bygger du tillit genom närvaro, lyhördhet och öppen kommunikation.
Till den här tjänsten är minst tre års erfarenhet av arbete inom IT-utveckling ett krav. Du har minst ett års arbetslivserfarenhet från någon eller flera ledande roller, exempelvis som teamledare eller projektledare. Vi ser att du har en relevant akademisk utbildning inom IT-området eller har skaffat dig motsvarande kompetens genom flerårig erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Arbetet kräver god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har arbetat med agil systemutveckling i en komplex organisation. I den här rollen består komplexiteten i att det finns olika beroenden att ta hänsyn till med flera separata system, ett flertal systemutvecklingsteam och många kontaktytor . Vi ser det även som meriterande om du har scrum master certifiering.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Placeringsort är Jönköping. Möjlighet finns att teckna överenskommelse om distansarbete, viss del av arbetstiden.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
