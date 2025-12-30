Teamledare till ISS i Luleå
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Vill du leda ett team och bidra till att utveckla framtidens arbetsplats på en av Sveriges mest attraktiva arbetsplatser? Då tycker vi att du ska söka tjänsten som Teamledare!
Om rollen
I rollen som Teamledare bidrar du till att skapa bästa möjliga arbetsplatsupplevelse, Tillsammans med ditt team säkerställer ni upplevelsen som medarbetare och besökare har på arbetsplatsen under en arbetsdag.
Tjänsten innebär att leda och arbeta med personalen schemaläggning samt administrera alla inkommande felanmälningar. Du är en brygga mellan ISS dag- och helg personal där du spelar en viktig roll i att säkerställa att arbetsplatsen är i gott skick inför vår kunds nästkommande arbetsdag. Vidare innefattar rollen:
• Dagliga avstämningar med medarbetare.
• Minst 50% arbete ute i driften med lokalvård.
• Rondering och tillsyn av allmänna ytor som en del av planering och schemaläggning för dag och helg personal.
• Kvalitetskontroll av operativa områden.
• Personaladministration.
Tjänsten är på heltid Tillsvidreanställning med inledande provanställning 6 månader.
Arbetstiderna är 06:00-15:00 måndag - fredag, Kväll och helg kan förekomma.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa
Vem söker vi?
Som person är du serviceinriktad, drivande och skapar högt engagemang. Du är flexibel, arbetar lösningsorienterat och delar ISS vilja att leverera service i världsklass. Vidare har du en god kommunikativ förmåga, är öppen och lyhörd.
För att lyckas i rollen ser vi även att du har:
• Gymnasieutbildning och minst tre års relevant yrkeserfarenhet
• Erfarenhet av personalansvar
• Erfarenhet och kunskap av ärendehanteringssystem
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
• Erfarenhet i Office 365
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse! Varmt välkommen att skicka in din ansökan senast den 22 januari 2026. I din ansökan bifogar du CV, vi önskar ej personliga brev. Pga. GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via mail.
Vid frågor kontakta regionchef: Linda Andersson, linda.andersson@se.issword.com Ersättning
