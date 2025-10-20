Teamledare Stadium Outlet Torp, 80%
2025-10-20
Vill du jobba i ett team med engagerade kollegor, fyllt med energi? Ser du dig själv som driven, kommunikativ och älskar försäljning? Toppen, då kanske du är vår nästa stjärnspelare! Vi söker en Teamledare till vår Stadium Outlet butik.
Stadium Outlet vill göra sport och sportmode tillgängligt för alla. För att lyckas med vårt uppdrag måste alla våra medarbetare har roligt på jobbet och drivas av samma sak som oss: att aktivera världen - vad är din drivkraft? Läs mer om våra drivkrafter på vår karriärsida.
Vad innebär det att vara teamledare?
Våra kunder ska känna sig välkomna hos oss, de ska bli inbjudna till en kundupplevelse i världsklass i hela butiken. Som teamledare skapar du tillsammans med butikschefen förutsättningar för att alla i teamet ska kunna möta kunderna med energi och glädje, samtidigt som de ser att butiken är välfylld och attraktiv. Vi arbetar som ett lag där du också är en del av den dagliga driften. Genom att lära upp nya och coacha befintliga medarbetare i mekanisk försäljning, logistik och varuhantering ser du till att vi kan ge våra kunder bästa möjliga upplevelse.
Vem är du?
Vi tror att du delar vår inställning och övertygelse när det gäller att se varje utmaning som en möjlighet. Du har god erfarenhet från att ha jobbat inom retail och vill gärna utvecklas i en ledande roll inom branschen. Har du ledarerfarenhet, kanske från arbete men kan också vara från ex. idrott, är det ett stort plus. Att jobba med digitala verktyg och system är något som du är van vid. Genom god samarbets- och kommunikationsförmåga, nyfikenhet och energi bidrar du till butikens och hela företagets framgång.
Vad erbjuder vi dig?
Läs mer om vårt lag på vår Karriärsida, på Instagram WorkatStadium eller på Linkedin.
Klicka på länken här för att komma till våra poddavsnitt och på 15 min få en inblick i hur det är att jobba på Stadium.
Varaktighet/arbetstid Tjänsten är tillsvidare på 80% och inleds med provanställning på 6 månader.
Ansökan Som en del i rekryteringsprocessen kommer du att få en inbjudan till din e-mail till att besvara två tester. Det tar ca 30 minuter att besvara testen. Vi kommunicerar mestadels genom mail så se till att hålla koll på din inkorg, håll även koll på skräpposten för säkerhets skull.
Eftersom vi alltid vill göra saker så enkelt som möjligt är det inte säkert att vi väntar till sista ansökningsdag innan vi går vidare i rekryteringsprocessen. Så vänta inte, sök redan nu.
Välkommen med din ansökan. Come join the movement!
Tycker du också att livet är roligare när det rör på sig?
Hos oss på Stadium jobbar lagspelare som brinner för försäljning, sport och sportmode. Energi, mod och laganda är några av de grundstenar som gjort att det lilla familjeföretaget från Norrköping blivit en av Nordens största sportkedjor. Men vi stannar inte där. Genom innovation och enkelhet fortsätter vi att utvecklas med nya koncept, fler produkter och varumärken på marknaden. Tävlingsandan och passionen genomsyrar allt vi gör och vår mission är att inspirera och ge fler människor möjlighet till ett aktivt liv.
Join the movement. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
