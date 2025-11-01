Teamledare Specialservice - Göteborg med omnejd
2025-11-01
Vill du leda ett växande team och forma framtidens specialservice inom Facility Management?
Hos oss på Locally Facility Management får du chansen att kombinera din yrkesskicklighet med modernt ledarskap i ett bolag där kvalitet, engagemang och lokal förankring står i centrum.
Om rollen
Som Teamledare Specialservice har du det operativa ansvaret för att planera, leda och kvalitetssäkra våra specialtjänster - allt från golvvård och fönsterputs till bygg- och storstäd. Du blir en nyckelperson i Locallys driftorganisation och driver arbetet nära både kund och kollegor.
Rollen innebär att:
Leda och stötta medarbetare i det dagliga arbetet.
Planera uppdrag, resurser och utrustning i CleanPilot.
Säkerställa kvalitet enligt våra fastställda riktlinjer.
Delta i praktiskt arbetet.
Följa upp resultat och avvikelser tillsammans med Service Manager och CSM.
Vara en del av utvecklingen av Locallys specialteam - från processer till kundrelationer.
Vi söker dig som
Har minst 5 års erfarenhet av specialservice såsom golvvård, byggstäd, fönsterputs eller liknande uppdrag.
Har goda kunskaper i maskiner, material och metodik inom området.
Är en trygg ledare med förmåga att inspirera och skapa struktur i vardagen.
Trivs med frihet under ansvar och har ett lösningsorienterat arbetssätt.
Har B-körkort.
Har utbildning för lift och arbete på höga höjder - det är starkt meriterande.
Vi erbjuder
En heltidstjänst med placering i Göteborg med omnejd.
Möjlighet att påverka och bygga upp och förstärka affärsområdet specialservice inom Locally.
En modern och värderingsstyrd arbetsplats där teknik, hållbarhet och människan står i fokus.
Kollektivavtal, bil och all annan utrustning som krävs tillsammans med kontinuerlig kompetensutveckling.
Start: snarast möjligt. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Locally FM AB
http://www.locallyfm.se Arbetsplats
