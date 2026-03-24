Teamledare Mjukvaruteam
Professional Galaxy AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-03-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Upplands-Bro
, Södertälje
eller i hela Sverige
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Teamledare Mjukvaruteam
Beskrivning Du kommer att leda ett av teamen som jobbar med utveckling av Gripensystemet, som är ett av världens mest avancerade stridsflygplan. Primärt kommer du att jobba med vidareutveckling, förvaltning och refaktorering av presentations- och registreringssystem i Gripen C/D.
Din roll som teamledare hos oss innebär att koordinera och arbetsleda ett (eller potentiellt två) team av mjukvaruutvecklare/testare som arbetar med enskilda mjukvarukomponenter samt helheten för systemet och dess plats i flygplanet. De arbetsprocesser som används idag inom teamen är i olika grad i behov av modernisering till ett mer agilt arbetssätt.
Uppdraget innebär primärt: * Planera, följa upp och kommunicera teamarbetet * Koordinera teamets utvecklingsplan med externa stakeholders * I samarbete med närmaste chef och teamen fortsätta utveckla arbetssätten än mer åt det agila hållet. Vi har idag en hybrid/blandning som innehåller inslag av Scrum/Kanban * Coacha teamet i dess agila resa som team och som individer
Ytterligare uppgifter kan, i mån av tid och kompetens, vara att delta i teamets uppgifter, exempelvis: * Vidareutveckling och anpassning av testramverk * Kodgranskning * Optimering och vidareutveckling av designen * Kravanalys * Portering, verifiering samt dokumentation av mjukvarufunktioner i samband med byte av mjukvaruplattform (RTOS och drivrutiner) * Integration och funktionstestning på målplattformen i labb, simulatorer och riggar
Din profil Vi söker dig som har en passion och förmåga att skapa högpresterande team (team som uppfinner och utvecklar högkvalitativa mjukvarulösningar snabbt och effektivt på ett inkluderande och trivsamt sätt). Du är målinriktad och har ett agilt mindset. Du tar dig gärna an nya utmaningar och har en analytisk ådra. Vi värdesätter att du är produktiv, strukturerad och kvalitetsmedveten i ditt arbetssätt. Du har mycket goda sociala egenskaper och kan arbeta såväl självständigt som i grupp.
Krav * Arbetat med agil utvecklingsmetodik, t.ex. Scrum * Erfarenhet av teamledning av team som jobbar inom ett eller flera av: utveckling, test och optimering av inbyggda mjukvarusystem * Erfarenhet av att jobba i mixade datormiljöer (Linux, Unix, Windows)
Meriterande * Jobbat med agil transformation, t.ex. införande av Scrum (från "vattenfall") * Erfarenhet av projektledning i någon form/skala * Kunskaper om/intresse av: * Embedded Linux * Hur ett RTOS fungerar * OpenGL / OpenGL ES / bildbehandling / videoströmning * Skriptprogrammering (exempelvis Python, Bash) * DevOps * Atlassians verktygssvit (Jira, Confluence etc.) * Erfarenhet av Pascal eller ADA * Erfarenhet av säkerhetskritisk standard (flyg, automotive, medicin)
Då kunden är ett internationellt företag med samarbete både inom och utom landet kräver tjänsten goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Offerera innan: 2026-04-23 (30 d kvar) Startdatum: ASAP Slutdatum: Öppet
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande.
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7455383-1911195". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9817391