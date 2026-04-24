Teamledare Lokalvård
2026-04-24
Nu rekryterar vi Teamledare till ISS Cleaning och Region StockholmDå vi är under kraftig tillväxt söker vi på ISS Cleaning, och Region Stockholm positiva Teamledare som brinner för service. Vill du vara med och skapa förutsättningar för ett team som ska leverera service i världsklass? Då tycker vi att du ska söka vår tjänst som Teamledare på ISS!
Om rollen
Som Teamledare arbetar du nära dina kunder och medarbetare. Du hanterar kundernas synpunkter och önskemål samt arbetar aktivt med merförsäljning, kvalitetsuppföljning och kvalitetskontroller. Du har daglig kontakt med medarbetare då du har en viktig roll när det gäller att introducera nya medarbetare i yrket samt att löpande säkerställa att rätt städmetoder används. Andra arbetsuppgifter som ingår i rollen är bland annat rapportering av frånvaro, planering av vikarier och materialhantering. Du kommer även att utföra praktiskt servicearbete såsom exempelvis sjukvikarie-städning ute hos våra kunder. I tjänsten ingår minst 50% praktisk städning vilket innebär att du städar hos våra kunder.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande 6 månaders provanställning. Placeringsort är Stockholm.
Vi erbjuder Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa
Vem söker vi?
Vi söker dig som har god ledar- och samarbetsförmåga, är utåtriktad och har lätt för att skapa goda relationer med såväl kunder som medarbetare. Du gillar att vara "spindeln i nätet" och skapa goda förutsättningar för ditt team att lyckas med ert uppdrag. Du trivs i rollen som företagsrepresentant och delar ISS vilja att leverera service i världsklass.
Vi ser det som ett stort plus om du har branscherfarenhet eller erfarenhet från liknande serviceyrken. Du bör ha gymnasieutbildning eller motsvarande yrkeserfarenhet. Det är även viktigt att du behärskar det svenska språket i både tal och skrift samt att du är en van datoranvändare.
B-körkort är ett krav.
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse! Vi har en pågående rekryteringsprocess och vill anställa så snart som möjligt. Med anledning av detta kan eventuella tjänster tillsättas innan ansökningstiden löpt ut. I din ansökan bifogar du CV samt personligt brev. Observera! Vi tar inte emot ansökningar via e-mail eller brev, enbart via registrering i vårt rekryteringssystem. Ansökningar via e-mail eller brev kommer att makuleras obehandlade.
Vi rekryterar kompetensbaserat vilket innebär att processen innehåller intervjuer och referenser. Bakgrunds-kontroller och säkerhetsprövningar kan komma att genomföras vid kundbehov. Vid eventuella frågor om processen, kontakta per.holmberg@se.issworld.com
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: ISS Facility Services AB
117 60 STOCKHOLM
ISS Facility Services - ISS Direct
Per Holmberg per.holmberg@se.issworld.com
