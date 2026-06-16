Teamledare inom Lager och Logistik
Academic Work Sweden AB / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
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Vår kund är ett världsledande bolag inom sin bransch och erbjuder en unik miljö där allt från produktutveckling till montering sker under samma tak. Här blir du en nyckelspelare i en global koncern med en stark familjär känsla.Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Som Teamledare leder och fördelar du det dagliga arbetet för ett mindre lagerteam samtidigt som du själv arbetar operativt med in- och utleveranser. Du fungerar som den centrala länken mellan lagret och avdelningar som inköp och kundservice för att säkerställa ett effektivt flöde.
Tjänsten är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd som konsult hos oss på Academic Work.
Du erbjuds
Du erbjuds en bred roll i en platt organisation där du får god insyn i hela verksamhetskedjan och stora möjligheter att påverka arbetssätt. Med flextid, strukturerad onboarding och en internationell kontaktyta får du en stimulerande arbetsvardag.Dina arbetsuppgifter
Rollen kombinerar praktiskt lagerarbete och truckkörning med administrativt ansvar och daglig arbetsledning för att optimera teamets prestation.
Leda och fördela det dagliga arbetet för lagerteamet
Hantera inkommande och utgående gods inklusive plock och pack
Administrera lagerflöden och dokumentation i affärssystemet SAP
Genomföra regelbundna inventeringar och ansvara för lagervård
Koordinera logistikfrågor med interna avdelningar och globala kontakter
Köra motviktstruck i den dagliga operativa driften
Driva och implementera förbättringsarbeten inom lagerverksamheten
Vi söker dig som har
Erfarenhet av en arbetsledande roll eller teamledarskap inom lager och logistik
Goda kunskaper i affärssystemet SAP
Truckkort för motviktstruck
Flytande kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
God administrativ förmåga och vana vid Microsoft Office
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av att driva förändringsprocesser och förbättringsprojekt
Vana vid att kommunicera med internationella kundservicefunktioner
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Stabil
Energisk
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6XW8MC". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Gullbergs Strandgata 15 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9966456