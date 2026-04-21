Teamledare inom familjehemsvård // Göteborg
2026-04-21
På Hemnovia tror vi att stabila placeringar börjar med ett starkt team. Nu söker vi en engagerad teamledare som vill vara navet i vårt konsulentteam - någon som ser problemen innan de uppstår och som hjälper kollegorna att ge barn och unga de bästa förutsättningarna.
Om Hemnovia
Hemnovia arbetar med familjehemsvård med fokus på kvalitet och långsiktighet i varje placering. Vi arbetar nära socialtjänsten och sätter barnets trygghet i centrum. Hos oss finns korta beslutsvägar, engagerade kollegor och en ledning som är nära och närvarande.
Om rollen
Som teamledare är du länken mellan verksamhetschefen och familjehemskonsulenternas vardag. Du stöttar, handleder och kvalitetssäkrar, men du är också operativ och har egna ärenden i begränsad omfattning. En central del av ditt uppdrag är att tidigt fånga upp risker i pågående placeringar och arbeta förebyggande för att minska sammanbrott.
Du kommer bland annat att:
Handleda och stötta familjehemskonsulenter i komplexa ärenden
Följa upp placeringar och bidra till struktur och kvalitet i teamets arbete
Identifiera risksignaler tidigt och initiera förebyggande insatser
Återrapportera och samverka tätt med verksamhetschefen
Driva metodutveckling och förbättringsarbete
Vi söker dig som:
Är socionom eller har annan relevant högskoleutbildning
Har erfarenhet av familjehemsvård och arbete med placerade barn och unga
Har naturlig förmåga att handleda, skapa förtroende och hålla ihop ett team
Arbetar strukturerat och lösningsfokuserat i situationer som kräver gott omdöme
Meriterande:
Erfarenhet av arbetsledning eller samordnande roll
Utbildning i handledning av familjehem eller Signs of Safety
Vi erbjuder:
En nyckelroll med reellt inflytande över verksamhetens kvalitet och riktning
Tät samverkan med ledning och engagerade kollegor
Regelbunden handledning och kompetensutveckling
Friskvårdsbidrag och tjänstepension
Är du den vi söker? Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer hålls löpande på vårt nya kontor på Odinslundsgatan 25 i Örgryte.
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
E-post: info@hemnovia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Teamleader". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemnovia AB
(org.nr 556911-8465), http://www.hemnovia.se
Odinslundsgatan 25 (visa karta
)
412 66 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9868198