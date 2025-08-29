Teamledare
2025-08-29
Inera Test och utveckling söker teamledare till utvecklingsteam
Vill du jobba med teknik som faktiskt gör skillnad - varje dag?
Inera Test och utveckling är ett digitaliseringsbolag ägt av Inera som bidrar till att utveckla välfärden. Vi är Sveriges digitala ingång till hälsa, vård och omsorg och utvecklar digital infrastruktur för en sammanhållen välfärd. Vi är testare, utvecklare och arkitekter som tillsammans utvecklar och förvaltar samhällsviktiga tjänster på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner.
Huvudkontoret ligger i Karlstad och där jobbar runt 60 medarbetare och ett antal inhyrda konsulter. Ett tiotal medarbetare sitter i Ineras lokaler på Södermalm i Stockholm.
Välmående och hälsa
För oss är det viktigt att du mår bra. Vi har bland annat friskvårdbidrag, en friskvårdstimme i veckan och 39,5 timmars arbetsvecka. Vi har även halvdagar och klämdagar runt större helger. Du har även möjlighet att arbeta på distans
Om rollen
Vi söker en teamledare till våra utvecklingsteam som arbetar med applikationsförvaltning och vidareutveckling av Ineras tjänster. Du kommer att leda ett team med utvecklare, mjuvaruarkitekter och testare. Du kommer ha ett nära samarbete med produktägare, arkitekter och tjänsteansvariga på Inera, leverantörer för drift och utveckling samt andra intressenter. Du kommer att ansvara för teamets leveranser i förvaltning och nyutveckling.
Vi letar efter en teamledare som kan leda och driva arbetet med alla tillhörande krav och frågor.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är:
•
Leda det operativa arbetet i utvecklingsteamet enligt agila arbetssätt, IneraSAFe.
•
Etablera eller förbättra teamets metoder/arbetssätt/rutiner.
•
Samverka med produktägare, tjänstens förvaltning och andra parter tjänsten har beroenden till.
•
Ansvara för regelbunden uppföljning och rapportera status till olika intressenter.
•
Ansvara för att överenskommet resultat levereras.
Är det här du?
Du gillar utmaningen i att få leda och drivs av att kunna bidra till att bygga upp arbetssätt och hitta nya vägar framåt. Du gillar att samarbeta med kollegor och kunder. Du har relevant akademisk utbildning och erfarenhet av agila arbetssätt.
Du ska ta ett stort ansvar för ditt arbete. Du är duktig på att planera men är även flexibel för omprioriteringar som hör till vardagen. Ödmjukhet och hjälpsamhet är två andra viktiga aspekter i vårt gemensamma arbetssätt.
Vi verkar i ett komplext tekniskt ekosystem med många system, integrationer och aktörer. Vi lägger därför extra stor vikt på din vilja och förmåga att snabbt kunna hitta ny viktig information och förstå sammanhangen. Viljan och nyfikenheten att kontinuerligt utvecklas och bygga ny kunskap är kritisk. Vi ser därför att du har erfarenhet och förståelse av stora och komplexa utvecklingsprojekt med många intressenter.
Du är strukturerad, drivande och resultatinriktad. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Krav för tjänsten:
•
Minst fem års erfarenhet som ledare
•
Erfarenhet av att leda utvecklingsteam
•
Teknisk bakgrund, erfarenhet av att vara med i ett utvecklingsteam som utvecklare eller testare
•
Stort eget driv i arbetet
•
Erfarenhet av nära kundrelationer
•
Mycket goda ledaregenskaper, kommunikationsfärdigheter samt hög social förmåga
Du ska ha god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift då all kommunikation och dokumentation sker på svenska.
Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Karlstad
Tillträde: Enligt överenskommelse
Din ansökan ska vara oss tillhanda senast 2025-09-30 men tjänsterna kan tillsättas löpande.
Välkommen med din ansökan!
Kontakt
Vid frågor om tjänsten kontakta:
•
Sektionschef Anette Eriksson: 070-300 96 68 anette.eriksson@inera.se
