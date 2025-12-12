Teamleader Indoor Sales
2025-12-12
Vilka är vi
På Åkerströms har vi i över 100 år kombinerat innovation, hållbarhet och kvalitet för att skapa säkra och robusta radiostyrningssystem för industriella miljöer. Vi är en del av Allgon-gruppen och drivs av värderingarna Innovativa, Hållbara och Nära. Hos oss möts du av en varm och lösningsorienterad kultur där professionalism och kundfokus står i centrum.
Om rollen
Som Teamleader Indoor Sales leder du ett engagerat team i vår försäljningsprocess. Du arbetar nära våra kunder och interna funktioner för att säkerställa leveransprecision, produktivitet och kundnöjdhet. Rollen kombinerar ledarskap, planering och operativt försäljningsarbete i en miljö där vi tillsammans driver ständiga förbättringar.
Ansvarsområden
Leda, utveckla och inspirera Indoor Sales-teamet.
Driva Lean- och förbättringsarbete för en effektiv och störningsfri process.
Planera och prioritera gruppens arbete för rätt kvalitet och leverans i tid.
Säkerställa god arbetsmiljö samt följa upp mål inom säkerhet, kvalitet och produktivitet.
Delta i budgetprocessen och hantera kostnadskontroll, prislistor och tidsrapportering.
Representera gruppen internt och externt samt samarbeta nära övriga chefer.
Vad vi letar efter
Vi söker dig som är trygg i ditt ledarskap, gillar att arbeta nära både kunder och medarbetare och trivs i ett högt tempo. Du är strukturerad, kommunikativ och motiveras av att skapa resultat tillsammans med ditt team. Du driver förändring, löser problem och leder genom att vara ett föredöme.

Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom teknik eller ekonomi.
Gedigen erfarenhet av försäljning och kundkontakt.
Tidigare erfarenhet som ledare/chef samt arbete med budgetansvar.
God IT-vana (Microsoft Office) och teknisk förståelse.
Svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av CRM D365, Temas eller Power BI.
Kunskap inom administration, ekonomistyrning eller kostnadsuppföljning.
Tyska.
Vad vi erbjuder
Arbeta med innovativa produkter av hög kvalitet i en dynamisk miljö.
Möjligheter till kontinuerlig professionell utveckling och karriärmöjligheter.
En utmanande och givande roll inom en växande organisation.
Kollektivavtal, Teknikavtalet som bl.a. erbjuder 9 extra lediga dagar per kalenderår genom förkortad arbetstid.
3 000 SEK årligen för friskvårdsförmåner.
Om Allgon
Allgon är ett svenskt företag specialiserat på industriell radiostyrning, med en stark meritlista inom trådlös teknologiinnovation. Genom våra varumärken Tele Radio, Åkerströms och Sistematica har vi byggt upp en global närvaro, med över 470 anställda och närvaro i 26 länder.
Vi erbjuder en spännande arbetsmiljö i en lönsam och växande organisation med starkt tekniskt fokus. Trots vår globala räckvidd upprätthåller vi den sammanhållna atmosfären i ett mindre företag, där varje medarbetare har en röst och kan påverka de projekt de arbetar med.
På Allgon är hållbarhet en nyckelprioritet - ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Vi är engagerade i att attrahera passionerade individer som delar vår vision om en säkrare och effektivare värld genom avancerad trådlös teknik.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Allgon AB
(org.nr 556387-9955), https://akerstroms.se/
Björbovägen 143 (visa karta
786 97 BJÖRBO Arbetsplats
