Teamleader För Supportteamet Till Jysk
2026-04-24
Vill du arbeta i ett av de mest högpresterande och modernaste distributionscentren i Nässjö? Här erbjuds en dynamisk arbetsplats där personlig utveckling, engagemang och laganda står i centrum. Från vårt högautomatiserade distributionscenter levererar vi produkter till butiker samt e-handelskunder i Sverige och Finland. Här arbetar engagerade kollegor tillsammans varje dag med ett gemensamt mål - att skapa effektiva flöden och hög kvalitet i allt vi gör.
Vill du bli en del av teamet? Då kan du vara den teamledare vi söker!

Om tjänsten
Supportteamet är en central stödfunktion i distributionscentret som stöttar interna kunder och bidrar till hög service i det dagliga administrativa arbetet. Som Teamleader ansvarar du för den dagliga driften, kvaliteten i leveransen och utvecklingen av teamet. Du leder, prioriterar och följer upp arbetet för att säkerställa att interna kunder får ett effektivt och professionellt stöd.
Du har en central roll i att skapa struktur och tydlighet i teamet, samtidigt som du bidrar operativt i det dagliga arbetet. Rollen innebär ett nära samarbete med flera delar av verksamheten, där du fungerar som en viktig länk mellan supportfunktionen och organisationen i stort.
Du ansvarar även för att driva förbättringsarbete, utveckla arbetssätt och säkerställa att teamet når uppsatta mål.
Exempel på ansvarsområden: * Leda, fördela och följa upp det dagliga arbetet i supportteamet * Säkerställa hög kvalitet och service till interna kunder * Ansvara för ekonomisk uppföljning, fakturahantering och månadsrapportering * Driva och delta i projekt och förbättringsinitiativ * Skapa och upprätthålla goda relationer inom organisationen * Motivera, coacha och utveckla teammedlemmar * Säkerställa effektiva arbetssätt, rutiner och processer * Prioritera och koordinera arbetsuppgifter i en dynamisk miljö * Bidra operativt i supportarbetet vid behov * Arbeta aktivt utifrån JYSKs värderingar: Köpman, Kollega och Kåranda
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Nässjö.
Om dig
Vi söker dig som är en trygg och engagerad ledare med ett starkt driv och ett naturligt fokus på service och resultat. Du trivs i en roll där du kombinerar struktur, ansvar och operativt arbete.
Du har förmågan att skapa engagemang i ditt team och motivera andra att prestera tillsammans mot gemensamma mål. Samtidigt är du bekväm med att prioritera, fatta beslut och hantera flera uppgifter parallellt.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du: * Har erfarenhet av att leda team, gärna inom support, administration eller liknande * Har erfarenhet av att arbeta i en snabb och resultatinriktad miljö * Är strukturerad och van att följa upp arbete och resultat * Har god kommunikativ förmåga och bygger förtroende i organisationen * Har erfarenhet av ekonomisk uppföljning och administrativa processer * Har goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift * Har god IT-vana
Som person är du energisk, kommunikativ och lösningsorienterad. Du är prestigelös, samarbetsinriktad och har en naturlig förmåga att skapa engagemang och delaktighet i ditt team.
Om JYSK
JYSK är en internationell återförsäljare med skandinaviska rötter som har expanderat från en butik i Danmark 1979 till mer än 3 500 butiker världen över. Tillväxt är en stor del av JYSKs DNA, och vi öppnar därför nya butiker varje vecka världen över.
Vår kultur
Våra grundläggande JYSK-värderingar; Köpman, Kollega och Kåranda, är de tre grundläggande värderingar som våra medarbetare möter på JYSK. Värderingarna kommer från vår grundare Lars Larsen och uttrycker på ett enkelt sätt det beteende och attityd som förväntas och levs bland medarbetarna på JYSK.
Som medarbetare på JYSK kommer du att vara en del av ett internationellt företag där ditt arbete, engagemang och talang belönas. Vi strävar efter att bli bättre än igår - och därför har vi alltid din potential och din utveckling i fokus. Genom att investera i dig är vi övertygade om att vi kommer att lyckas tillsammans. Vi lovar dig en dynamisk miljö och en vinnarkultur där samarbete, utveckling och resultat står i centrum för målen.
Läs mer om hur det är att jobba på JYSK på https://jobb.jysk.se/se/distributionscenter.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning Sysselsättningsgrad: 100 % Placering: Nässjö
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen samarbetar JYSK med Delve Interim & Search. Välkommen att kontakta Linus Erwander på linus.erwander@delvegroup.se
för mer information. I samband med att du ansöker ber vi dig att svara på några korta frågor. Därefter uppdateras du löpande om eventuella nästa steg i processen. Då intervjuer och urval sker löpande ber vi dig skicka din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7567745-1966926".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Delve Interim & Search AB
