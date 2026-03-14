Teamchefer
2026-03-14
Länstrafiken - Detta är vi
Kollektivtrafiken är en grundpelare i ett välfungerande samhälle och ett levande län. Länstrafiken möjliggör varje dag att norrbottningar kan resa till och från arbete, skola, sjukvård och fritidsaktiviteter. Vi är drygt 50 engagerade kollegor som tillsammans arbetar för ett mer hållbart och tillgängligt Norrbotten.
Vårt huvudkontor finns i Överkalix, men våra insatser märks i hela länet.
Nu söker vi två Teamchef till Serviceresor som vill vara med och utveckla en verksamhet som gör verklig skillnad i människors vardag.
Om tjänsten
Som Teamchef för Serviceresor har du personal- och arbetsmiljöansvar för teamet som hanterar färdtjänst, sjukresor och andra särskilda transporttjänster. Du leder det dagliga operativa arbetet och säkerställer att våra resenärer får professionell, rättssäker och serviceinriktad hantering.
Du arbetar nära både medarbetare, din teamchefskollega och chef för Serviceresor och är en viktig del av verksamhetens fortsatta utveckling.
Du leder den dagliga driften, teamet och enskilda medarbetare. Rollen kombinerar operativ närvaro med strategiskt förbättringsarbete.
Teamchefen ansvarar för uppföljning, medarbetarsamtal, lönesamtal, kompetensförsörjning, kompetensutveckling och rehabilitering.
Du ingår i Serviceresors ledningsgrupp och rapporterar till Chef för Serviceresor.
Primära mål för rollen
Säkerställa en effektiv, rättssäker och serviceinriktad ärendehantering
Skapa ett engagerat, tryggt och välfungerande team
Säkerställa god bemanning och hållbar arbetsmiljö
Följa upp mål, nyckeltal och servicenivåer
Bidra till utveckling av arbetssätt, processer och systemstöd
Stärka kvalitet, bemötande och kundnöjdhet
Ditt uppdrag
Du leder och fördelar det dagliga arbetet och är ett nära stöd till teamet i frågor som rör regelverk, rutiner och prioriteringar. Du ansvarar för medarbetarsamtal, lönesamtal, rehabilitering, kompetensutveckling och bemanningsplanering.
Du arbetar aktivt med uppföljning och förbättring och ser till att verksamheten bedrivs enligt lagar, avtal och interna riktlinjer. Genom god förståelse för reseadministratörernas vardag identifierar du utvecklingsmöjligheter och skapar struktur i en händelsestyrd miljö.
Rollen innebär också att företräda Serviceresor och Länstrafiken i externa sammanhang.
Om dig
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med förmåga att skapa engagemang och arbetsglädje. Du trivs i en verksamhet där tempot varierar och där struktur, prioritering och beslutsförmåga är avgörande.
Du är serviceinriktad och ser värdet av tillitsbaserat ledarskap, utveckling av verksamhet och medarbetare med gott bemötande. Du stöttar både individer och grupp, samtidigt som du har mod att fatta beslut och driva förändring.
Du har lätt för att samarbeta, ser helheten och bidrar till ett prestigelöst klimat där vi hjälper varandra att lyckas.
Krav för rollen
Eftergymnasial utbildning inom relevant område, t.ex. samhällsservice, administration, ledarskap eller logistik (eller motsvarande erfarenhet).
Erfarenhet av serviceresor, handläggning eller liknande verksamhet.
Erfarenhet av att arbeta som chef med personal och arbetsmiljöansvar
God systemvana och förmåga att snabbt sätta sig in i olika digitala verktyg.
God vana av att arbeta i verksamheter som styrs av lagar och regler och förståelse för offentligt styrd verksamhet
Kunskap om tillämpliga regelverk, t.ex. färdtjänstlagen, förvaltningslagen eller kommunala riktlinjer, är meriterande.
Förståelse för offentligt styrd verksamhet
Van att arbeta i ledningsgrupp
Meriterande
Meriterande med arbetsledning, teamkoordinering eller liknande uppgifter.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är
Strukturerad och lösningsorienterad
Tydlig och kommunikativ
Serviceinriktad med fokus på kvalitet och kundnytta
Beslutsför och trygg i en händelsestyrd vardag
Engagerad i samhällsnytta och utvecklingen av Norrbotten
Placeringsort
Överkalix.
Möjlighet till distansarbete utifrån verksamhetens behov finns upp till 50 %.
Vid frågor kontakta är du välkommen att kontakta:
Sandra Lind, chef Serviceresor, 0926-75244
Cathrine Granberg, HR-ansvarig, 0926-75678 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länstrafiken i Norrbotten AB
(org.nr 556156-2058)
Norra Kyrkogatan 7
)
956 31 ÖVERKALIX Jobbnummer
9797919