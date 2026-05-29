Teamchef till Securitas Varberg
2026-05-29
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar. Tillsammans hjälps vi åt att bygga högpresterande och engagerade team genom mångfald och inkludering. Som en nyckelperson hos oss har du möjligheten att skapa en balanserad och positiv kultur där medarbetarna får ta plats och coachas till att prestera på toppen av sin förmåga.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Beskrivning av jobbet
Vi söker nu en engagerad Teamchef till Varberg som vill leda den dagliga operativa driften och säkerställa hög kvalitet i våra kundleveranser i området kring Varberg, Falkenberg och Ullared. Det här är en möjlighet för dig som ser ledarskapet som ett ansvar snarare än en titel och som vill vara med där det händer.
Som Teamchef har du en central och ansvarstagande roll i att få vardagen att fungera. Du skapar struktur, stabilitet och ett bra arbetsklimat i det dagliga arbetet för en större arbetsgrupp. Rollen kräver att du är engagerad i verksamheten, närvarande i vardagen och har förmåga att prioritera och säkerställa leverans enligt våra åtaganden mot kund. Du driver arbetet framåt med ett tydligt ägandeskap, fokus på kvalitet och ett kontinuerligt förbättringsarbete.
En stor del av ditt uppdrag handlar om människor. Du arbetar aktivt med att följa upp, utveckla och stötta dina medarbetare så att både individer och verksamheten utvecklas över tid. För att lyckas i rollen behöver du vara trygg i ditt ledarskap, ta ansvar för beslut och våga fatta egna när situationen kräver det. Du skapar tydlighet och riktning i ett högt tempo där många frågor kan pågå parallellt.
Du arbetar tillsammans med Produktionschef och är en viktig och aktiv del i den dagliga ledningen av verksamheten. Tillsammans skapar ni förutsättningar för en stabil och välfungerande drift där du som Teamchef ansvarar för det operativa genomförandet och det dagliga ledarskapet, medan Produktionschefen har ett mer övergripande affärsfokus.
Som Teamchef kommer du bland annat ansvara för att
leda och utveckla medarbetare i den dagliga operativa verksamheten
säkerställa att våra kundleveranser följer avtal, instruktioner och arbetsmiljökrav
genomföra löpande kommunikation, informationsmöten och on-/offboarding
samla in kundfeedback och bidra till hög kundnöjdhet i samarbete med övriga funktioner
följa upp och säkerställa måluppfyllelse av relevanta KPI:er
driva det systematiska arbetsmiljöarbetet
• och sist med absolut inte minst - bidra till en kultur som präglas av ansvarstagande, engagemang och effektivitet!
Placering: Securitas kontor i Varberg. Kortare resor inom geografin görs löpande.
Arbetstider: I huvudsak kontorstider, men avvikande tider kan förekomma enligt överenskommelse med chef vid t ex arbetsplatsträffar och liknande.
Kravspecifikation
Vi söker dig som
har erfarenhet av ledande befattning inkl personalansvar för större grupper
har god förståelse för operativ drift och kundcentrerad leverans
har god ekonomisk förståelse
kommunicerar tydligt och skapar delaktighet
har god administrativ förmåga och arbetar strukturerat
har förmåga att omsätta mål och instruktioner till praktiskt genomförande
B-körkort
Du är en drivande och lösningsorienterad person med ett genuint intresse för människor och utveckling. Du har ett starkt säkerhetsfokus, möter vardagen med ett positivt synsätt och har förmågan att se möjligheter även i utmanande situationer. Att bygga relationer och skapa förtroende faller sig naturligt för dig, och du har en tydlig vilja att bidra till att laget och leveransen fungerar - både internt och externt.
Eftersom vi snart närmar oss en härlig sommarsemester, vill vi informera redan nu om att vår hantering av rekryteringen kan komma att ta längre tid än vanligt. Vi återkopplar till alla som söker, så snart vi hanterar urvalet vidare.
Övrig information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till rekryterande chef johan.zetterberg@securitas.se
.
Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till rekryterare linn.kroger@securitas.se
Tjänsten är en heltidsanställning med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 mån provanställning.
Vi kommunicerar i första hand via mail
Vi använder tester som en del av vårt urval
Sista ansökningsdag är 21 juni
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från första året på gymnasiet i svenska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Unionen samt Ledarna.
