Växla upp i karriären - Sök som CE-chaufför hos Perssons Mark & Maskin!
Har du CE-körkort, ett stort ansvarstagande och söker ett varierande arbete där du får kombinera frihet med gemenskap? Då kan det här vara ditt nästa steg! Perssons Mark & Maskin söker en engagerad och självgående lastbilschaufför som vill spela en nyckelroll i ett sammansvetsat team inom en växande och framåtsträvande verksamhet.Publiceringsdatum2026-05-29Om tjänsten
I rollen som Lastbilschaufför hos Perssons Mark & Maskin spelar du en viktig roll i att hålla våra mark- och anläggningsprojekt i gång. Du ansvarar för att transportera material, schaktmassor, maskiner och utrustning till och från våra arbetsplatser och ser till att allt sker säkert, effektivt och enligt plan. Med din insats och i nära samarbete med arbetsledare och maskinförare är du med och skapar struktur, tempo och trygghet i det dagliga arbetet - och ser till att varje projekt har de bästa förutsättningarna att lyckas. Perssons Mark & Maskin erbjuder dig en stabil arbetsplats i ett växande företag där du får arbeta nära skickliga kollegor i en kultur som präglas av norrländsk jordnära professionalism, korta beslutsvägar och hög arbetsglädje.Dina arbetsuppgifter
Transportera maskiner, schaktmassor och byggmaterial till och från våra arbetsplatser
Utföra dagliga kontroller och enklare underhåll på fordonet
Samarbeta med arbetsledare och maskinförare för effektiv logistik
Bidra till en säker och strukturerad arbetsmiljö
Representera företaget professionellt ute hos kundKvalifikationer
För att passa i rollen ser vi att du är ansvarstagande, lösningsorienterad och har ett strukturerat arbetssätt. Du är social och kommunikativ, trivs med att ta eget ansvar och arbeta självständigt men är samtidigt en lagspelare som gärna samarbetar i team för att nå gemensam framgång.
Vi söker dig som har:
CE-körkort
Yrkeskompetensbevis (YKB)
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Erfarenhet av transporter inom mark- och anläggning (meriterande).
Praktisk inforamtion:
Plats: Utgår från anläggningen i Piteå. Förekommer körningar inom Piteå med omnejd.
Omfattning: Heltid.
Startdatum: Omgående eller enligt överenskommelse.
Varför Perssons Mark & Maskin?
Våra norrländska rötter präglar oss, vi värdesätter delaktighet och gemenskap. Hos Perssons Mark & Maskin får du vara dig själv och utvecklas både individuellt och i team. Vi värdesätter mångfald, höga ambitioner och en stark lagkänsla, vilket skapar en miljö där du trivs, presterar och kan växa i din roll.
Med en familjär gemenskap och entreprenöriell anda arbetar vi tillsammans mot gemensamma mål. Hos oss har du möjlighet att påverka, utvecklas och ta nästa steg i din karriär - med frihet under ansvar.
Ansökningsförfarande
Tjänsten kan fyllas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Perssons Mark & Maskin samarbetar med Norra Resurs i denna rekryteringsprocess. Vid frågor, kontakta ansvarig rekryterare Matilda Lövgren på Matilda.lovgren@norraresurs.se
eller 070-366 63 85.
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan och bli en del av Perssons Mark & Maskin!
Om Perssons Mark & Maskin AB
Perssons Mark & Maskin är ett företag inom markarbeten och hjälper både privatpersoner som företag. Vi utför alla typer av mark och anläggningsarbeten såsom, gallring, markberedning, grunder, uppfarter, stengångar, trädgårdar.
Hos oss kan du få hjälp med snöskottning, plattsättning, schaktning, markberedning, grunder, gallring, fyllnadsmassor, jordarbeten, gräsetablering och mycket annat. Du ska känna dig trygg av att vända dig till oss och vi utlovar att just ditt projekt utförs med hållbarhet samt kvalité.Om företaget
Norra Resurs är en aktör inom rekrytering och bemanning i Norrland. Vi specialiserar oss på att matcha rätt kandidater med rätt roller och hjälper företag att bygga starka team. Med djup förståelse för den lokala arbetsmarknaden är Norra Resurs din pålitliga partner för rekryterings- och bemanningslösningar i Norrland. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Norra Resurs Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559290-4626), https://www.norraresurs.se/
Fläktgatan 26 (visa karta
)
941 47 PITEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Perssons Mark & Maskin Kontakt
Rekryteringskonsult
Matilda Lövgren matilda.lovgren@norraresurs.se 070-366 63 85
