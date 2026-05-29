Kandidatansvarig till NearYou - kombinera strategi och operativ leverans
2026-05-29
Publiceringsdatum2026-05-29Om företaget
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Vi växer och behöver förstärka teamet med en engagerad och driven kollega i Vårgårda som vill bidra till NearYou:s fortsatta utveckling.
I rollen som kandidatansvarig har du en nyckelposition där du arbetar i balansen mellan det strategiska och det operativa. Du ansvarar för det dagliga rekryteringsarbetet med urval, intervjuer, referenstagning och uppföljning - samtidigt som du förväntas ta ett större grepp om hur vi långsiktigt säkerställer tillgången till rätt kompetens.
En viktig del av rollen är att själv driva utvecklingen framåt. Du analyserar behov, identifierar bristkompetenser och tar initiativ till strategier för hur vi attraherar, bygger relationer med och säkerställer tillgången till rätt kandidater över tid.
Du bygger upp, utvecklar och underhåller vårt kandidatnätverk, inklusive vår pool av behovsanställda. Genom detta bidrar du direkt till vår leverans - exempelvis genom att säkerställa tillgänglighet i kritiska kompetenser, stärka vår poolbemanning och skapa en stabil och flexibel grund för våra kunduppdrag.
Vi söker dig som inte bara följer processer, utan också utvecklar dem. Du bidrar med struktur, driver förbättringsinitiativ och är med och formar hur vi arbetar med kandidatupplevelse, nätverksbyggande och kompetensförsörjning framåt.
Du är en del av vårt lokala team i Vårgårda. Samtidigt har du en naturlig tillhörighet till vårt centrala team för kandidatansvariga, där du förväntas bidra aktivt med erfarenheter, insikter och utvecklingsidéer.
För att lyckas i rollen ser vi att du har en god förståelse för hela rekryteringsprocessen och trivs i att kombinera ett operativt tempo med ett mer långsiktigt och utvecklingsdrivet arbetssätt. Du är trygg i din kompetens, tar eget ansvar och har en förmåga att driva ditt arbete framåt med struktur och tydlighet.
Du är en relationsskapare som trivs i mötet med människor och har en hög känsla för service och kvalitet. Samtidigt har du ett affärsmässigt tänk och förstår hur ditt arbete bidrar till helheten och vår leverans till kund.Kvalifikationer
För att du skall trivas i din roll hos oss är det viktigt att du är en lagspelare. Vi ställer upp för varandra och ser samarbete som en självklar del av vår vardag. Samtidigt skall du vara van att arbeta självständigt och känna dig trygg med att fatta egna beslut. Då vi arbetar med människor är det viktigt att du är flexibel och kan agera utefter varje enskild situation. Det är viktigt att du är systematisk och strukturerad i ditt arbetssätt.
Som person tror vi att du har en naturlig förmåga att skapa relationer med nya människor och det personliga mötet är det som driver dig framåt. Du trivs i ett högt tempo där service och kvalité är viktigt för dig. Vidare bör du inte se några hinder när det kommer till administration då detta blir en del av processen.
Tidigare erfarenhet av liknande arbete är starkt meriterande, liksom eftergymnasial utbildning inom relevant område. I denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Vi lägger stor vikt vid din erfarenhet, ditt driv och din förmåga att bidra med utveckling i rollen.
Du som söker skall ha körkort och tillgång till bil.
Vad erbjuder vi dig?
På Vårgårdakontoret arbetar du i ett härligt gäng med hög ambitionsnivå, där vi samtidigt verkligen prioriterar att ha kul på vägen! präglas kulturen av engagemang, höga ambitioner och glädje. Vi arbetar med tydligt fokus på kvalitet och leveransprecision, med målet att skapa värde för både kunder, kandidater och medarbetare.
Välkommen att kontakta Marknadsområdeschef Sofie Åkerberg på sofie.akerberg@nearyou.se
eller på 0735-353580
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
Du söker tjänsten via vår hemsida www.nearyou.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
447 37 VÅRGÅRDA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Vårgårda AB Kontakt
Sofie Åkerberg sofie.akerberg@nearyou.se
9937553