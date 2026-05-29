Produktionstekniker sökes till Hydal Components AB i Vetlanda
Vill du arbeta nära produktionen i en tekniskt driven roll där CNC-bearbetning, problemlösning och förbättringsarbete står i fokus? Som produktionstekniker på Hydal Components får du en varierad vardag där du både utvecklar processer och arbetar praktiskt ute i verkstaden. Här kombineras teknik, ansvar och närhet till produktionen i ett mindre bolag med korta beslutsvägar.
Om rollen
Som produktionstekniker på Hydal Components får du en bred och varierad roll där du arbetar nära produktionen med fokus på CNC-bearbetning, förbättringsarbete och teknisk utveckling. Rollen kombinerar praktiskt verkstadsarbete med produktionsteknik och innebär ett stort eget ansvar i det dagliga arbetet. Du arbetar bland annat med CNC-programmering, beredning och att köra in nya detaljer i produktionen. Arbetet innefattar även ställning och intrimning av maskiner, framtagning av produktionsunderlag samt konstruktion och anpassning av verktyg och fixturer. CAD-arbete i Inventor är en naturlig del av vardagen och du kommer ha en viktig roll i att säkerställa effektiva och kvalitetssäkrade tillverkningsprocesser.
Rollen är mycket verkstadsnära och innebär daglig kontakt med operatörer och produktion. Ena dagen kan handla om att felsöka och lösa problem ute i verkstaden, medan nästa handlar om att utveckla arbetssätt, förbättra flöden eller ta fram teknisk dokumentation och instruktioner.
Vi söker dig som har erfarenhet från tillverkande industri och en god förståelse för CNC-bearbetning och produktionstekniskt arbete. Du har troligtvis arbetat som produktionstekniker, CNC-tekniker, ställare eller i en liknande teknisk roll där du varit nära produktionen och van vid att lösa problem i praktiken.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har erfarenhet av CNC-programmering, ritningsläsning och arbete i CAD/CAM-miljöer. Har du tidigare arbetat i exempelvis Fanuc, Edgecam eller Inventor är det meriterande.
Som person är du nyfiken, självgående och lösningsorienterad. Du trivs i en miljö där tempot stundtals är högt och där du förväntas ta ansvar, driva frågor framåt och hitta lösningar tillsammans med verksamheten. Vi tror också att du är prestigelös, kommunikativ och gillar att arbeta nära både kollegor och produktion.
Skallkrav för tjänsten:
• God erfarenhet av CNC-bearbetning och CNC-programmering
• Svenska i tal och skrift
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av robotprogrammering och automation
Om Hydal Components AB
Hydal Components är ett svenskt industriföretag i Vetlanda som specialiserar sig på bearbetning och förädling av metallkomponenter, främst i aluminium. Verksamheten präglas av teknisk kompetens, hög flexibilitet och nära samarbete mellan produktion och teknik.
Företaget arbetar med CNC-bearbetning, kapning, stansning och robotiserad produktion mot kunder inom bland annat automotiveindustrin. Med korta beslutsvägar och ett starkt fokus på förbättringsarbete erbjuder Hydal en miljö där tekniska idéer snabbt kan omsättas i praktiken.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten som produktionstekniker, vänligen ansök via: https://www.framtiden.com/.
Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare William Henriksson: william.henriksson@framtiden.com
alt. 070-015 13 85. Vi arbetar med löpande urval, välkommen in med din ansökan redan idag!
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För tjänsten som produktionstekniker kommer du vara direkt anställd av Hydal Components AB.
Start: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Vetlanda
Arbetstid: Mån-fre 07:00-16:00
Omfattning: Heltid
