OPeratör sökes till kund i Södertälje
Adecco Sweden Aktiebolag / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Stockholm Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Stockholm
2026-05-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden Aktiebolag i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Täby
, Södertälje
eller i hela Sverige
På vår kunds verksamhet i Södertälje gör alla medarbetare skillnad för människors liv varje dag.
Verksamheten är en av Sveriges största inom tillverkning och distribution och omfattar avancerad produktion av läkemedel i olika former, såsom tabletter, kapslar, inhalatorer, frystorkade produkter, sprejer och flytande lösningar.
Din rollSom operatör inom produktion är du en viktig del av verksamheten där du kvalitetssäkrar arbetet och bidrar till att slutkunden kan känna sig trygg med produkten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Övervaka produktion och processer
Hantera maskiner och utrustning
Utföra enklare underhållsarbete
Dokumentera löpande arbetsmoment
Förbereda, genomföra och avsluta processer (inklusive rengöring)
Arbeta med uppföljning och problemlösning med hjälp av Lean-verktyg
Arbetet är standardiserat och sker enligt skriftliga instruktioner (SOP) samt enligt GMP (Good Manufacturing Practice). Ständiga förbättringar är en naturlig del av rollen.
Verksamheten bedrivs dygnet runt, vilket innebär skiftarbete.
KravprofilVi söker dig som har:
Gymnasieexamen eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Minst två års arbetslivserfarenhet, gärna inom industri- eller produktionsmiljö
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal, skrift och läsförståelse(Dokumentationstest genomförs vid intervju)
God datavana och erfarenhet av MS Office
Förmåga att arbeta skift
Meriterande:
Erfarenhet från läkemedelsbranschen
Erfarenhet av arbete i aseptisk miljö
Kunskap inom GMP och Lean
Erfarenhet av affärssystem, exempelvis SAP
Teknisk utbildning, exempelvis från Mälardalens tekniska gymnasiumPubliceringsdatum2026-05-29Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
Noggrann och kvalitetsmedveten
Strukturerad och självständig
Samarbetsinriktad med god social kompetens
Flexibel och anpassningsbar i en föränderlig verksamhet
Arbetet kan vara fysiskt krävande, vilket ställer krav på god uthållighet.
Om AdeccoDetta är en rekrytering via Adecco. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Edvard Bergstedt
Har du frågor angående registrering, vänligen kontakta supporten:
jQuery36406661593162031297_1780065067251 kontakt@adecco.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Svetsarvägen 8 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
Adecco Kontakt
Business Manger
Edvard Bergstedt Edvard.Bergstedt@adecco.se Jobbnummer
9937530