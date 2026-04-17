Teamchef Inom Cloud-Utveckling Till Nira
Idax People AB / Chefsjobb / Linköping
2026-04-17
Lockas du av att leda ingenjörsteam i en tekniskt avancerad och föränderlig miljö? NIRA stärker nu sin utvecklingsorganisation och söker två engagerade teamchefer som tillsammans kommer att ansvara för en central del av produktutvecklingen.
Detta är en roll för dig som vill kombinera ledarskap med en nära koppling till det dagliga arbetet och bidra till att bygga starka, välfungerande team i en global och datadriven kontext.
NIRA är ett teknikdrivet bolag där innovation möter verklig nytta. Lösningarna bidrar till säkrare vägar och smartare infrastruktur genom avancerade datadrivna system. Organisationen erbjuder en samarbetsinriktad och öppen kultur med en hög nivå av teknisk kompetens och ett starkt fokus på kunskapsdelning. Här finns en arbetsmiljö där idéer och förbättringsförslag uppmuntras, kombinerat med flexibla arbetsförhållanden. Det finns även goda möjligheter att utvecklas över tid inom organisationen.
Om rollen Du leder ca 15 kompetenta och drivna utvecklare inom mjukvaruutveckling och närliggande områden. Rollen kombinerar linjeansvar med operativt ledarskap. Arbetet sker nära teamets dagliga aktiviteter, där du stöttar planering, prioritering och kontinuerlig förbättring, samtidigt som du säkerställer en hållbar och effektiv struktur på lång sikt.
De två teamcheferna arbetar i nära samarbete och delar ansvaret för den övergripande leveransen och teamens utveckling. Detta ställer krav på hög samarbetsförmåga, flexibilitet och ett gemensamt ansvarstagande.
I rollen ingår bland annat att:
Leda och utveckla individen genom ett närvarande och tillitsbaserat ledarskap
Delta i teamets dagliga arbete, exempelvis stand-ups och nedbrytning och planering av arbetspaket
Arbeta nära produktledning kring prioriteringar, planering och leverans
Bidra till att utveckla arbetssätt, verktyg och processer
Säkerställa en välfungerande teammiljö och långsiktig teamutveckling samt kompetensförsörjning
Ta ansvar för budget och teamens övergripande resultat
Det finns stor frihet att påverka hur arbetet bedrivs, tillsammans med din chefskollega.
Din profil Rollen passar dig som har erfarenhet av ledande roller i tekniska miljöer och som är bekväm med att arbeta i gränslandet mellan människor och teknik.
Ett samarbetsinriktat och pragmatiskt ledarskap är viktigt, liksom förmågan att ta ansvar både för teamets prestation och för helheten i organisationen. Rollen kräver att du trivs i en dynamisk miljö där prioriteringar förändras och initiativförmåga värdesätts.
Relevant bakgrund inkluderar:
Erfarenhet från ledande roller, exempelvis som teamlead, projektledare eller liknande
Erfarenhet från mjukvaruutvecklingsprojekt
Förståelse för moderna teknikmiljöer såsom cloud, strömmande data eller SaaS
Förmåga att arbeta i en snabbrörlig och samarbetsdriven miljö
Erfarenhet av personalansvar är meriterande.
Om NIRA Dynamics NIRA utvecklar avancerade mjukvarulösningar för fordonsindustrin med fokus på säkerhet, prestanda och datadrivna insikter. Mjukvaran används i över 100 miljoner fordon världen över och kunderna inkluderar flera av världens ledande biltillverkare.
Med över 130 medarbetare och global närvaro är NIRA en etablerad aktör inom sitt område.
Läs mer om hur det är att vara en del av NIRA: Life at NIRA Dynamics
Urvalet sker löpande, vilket innebär att processen kan komma att avslutas innan sista ansökningsdag. Ansök därför gärna så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är söndag den 17 maj.
För mer information om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Sara Lidmer, sara@idax.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7578988-1954189". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Idax People AB
(org.nr 559335-1710)
Wallenbergs gata 4
)
583 30 LINKOPING Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Idax Jobbnummer
9862510