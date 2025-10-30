Team Manager till vår terminal i Karlstad!
2025-10-30
Om Instabee I slutet av 2022 grundades Instabee efter kombinationen av Budbee, Instabox och Porterbuddy. Instabee erbjuder miljontals konsumenter över hela Europa med smidiga leveranser och är på väg att bli den ledande partnern till den europeiska e-handelsmarknaden. Alltid med kunden i fokus. På Instabee är du välkommen precis som du är, så länge du drivs av att ständigt utmana marknaden tillsammans med oss. Vi letar nu efter en Team Manager till vår terminal i Karlstad.
Om rollen I rollen som Team Manager i Karlstad kommer ditt fokus att vara på våra medarbetare som varje dag arbetar för att sortera och leverera våra paket. Du kommer att ha personalansvar som bland annat innebär uppföljning av KPI:er och medarbetarnas kompetensutveckling. Rollen är både operativ och strategisk för att driften av terminalen ska fungera optimalt. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
Personalansvar samt kompetensutveckling och medarbetarsamtal.
Schemaläggning och bemanningsplanering.
Säkerställa så att verksamheten fortskrider utan hinder genom att noggrant se till så att gods kommer in och ut ur terminalen enligt tidtabell.
Kontinuerligt följa upp, utvärdera och förbättra processer och kvalitet.
Stöd till övriga funktioner som verksamheten kräver.
Om dig som söker Vi tror att du som Team Manager är en naturlig problemlösare som sporras av utmaningar och har förmågan att motivera teamet omkring dig och är ett föredöme för både övriga ledare och medarbetare. Som person är du uthållig och har en nyfikenhet på att lära dig nya saker. Du är även en god kommunikatör med förmåga att ta beslut och skapa klarhet och struktur i en snabbrörlig organisation.
Tidigare erfarenhet av ledande roll med personalansvar.
Du har förståelse för att plötsliga avvikelser i arbetet kan förekomma, därför lägger vi stort värde vid flexibilitet och en förmåga att prioritera och prestera i en snabbrörlig miljö.
Tidigare erfarenhet av schemaläggning samt att arbeta enligt KPI:er.
Flytande i svenska och engelska, både muntligt och i skrift.
B-Körkort.
Övrigt Denna rekryteringsprocess består av personlighets- och logiktest via Alva Labs samt bakgrundskontroll via Verifiera för granskning av tidigare offentliga kriminalregister. Resultatet är offentlig information som hanteras konfidentiellt. Detta är obligatoriskt för alla rekryteringsprocesser på Instabee i Sverige.
Återkoppling kan komma att dröja på grund av att semesterperioderna startar. Du kan förvänta dig att höra från oss i slutet av juli eller i augusti. Vi önskar dig en trevlig sommar! Ersättning
