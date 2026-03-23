Team Manager till PostNord
Vill du arbeta i ett högt tempo med fokus på ledarskap, struktur och utveckling? Nu söker vi på Pokayoke, på uppdrag av PostNord, en Team Manager till deras toppmoderna logistikcenter i Kungsängen. På anläggningen hanteras logistiken för en av världens största e-handelsaktörer och här får du möjligheten att vara med och driva den dagliga driften framåt.Publiceringsdatum2026-03-23Om tjänsten
Som Team Manager hos PostNord ansvarar du för en avdelning där du leder och fördelar det dagliga arbetet. Du säkerställer att ditt team når sina mål inom kvalitet, effektivitet och säkerhet, i en miljö där förbättringsarbete och engagemang står i fokus. Rollen innebär ett nära samarbete med andra Team Manager och du rapporterar till Shift Manager.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Leda den dagliga driften inom din avdelning
Planera, följa upp och optimera avdelningens mål och resultat
Kommunicera mål, förväntningar och feedback på ett tydligt sätt
Coacha medarbetare enligt individuella utvecklingsplaner
Säkerställa att arbetsmiljö, säkerhet och rutiner efterlevs
Rapportera incidenter, risker och avvikelser
Driva förbättringsarbete för att öka effektiviteten
Bryta ner företagets strategier till konkreta och uppföljningsbara målProfil
Vi söker dig som är en strukturerad och engagerad ledare, med förmåga att både stötta och utmana dina medarbetare i vardagen. Du är trygg i att fatta beslut, har en god kommunikativ förmåga och motiveras av att se andra växa. Du trivs i en dynamisk miljö där förändring är en del av vardagen.
Vi ser att du har:
Erfarenhet av ledarskap, gärna inom logistik, produktion eller lager
Förmåga att arbeta målinriktat och hålla hög kvalitet i ett högt tempo
Gymnasial utbildning och god IT-vana, särskilt i Excel
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Ett coachande och förebildande ledarskap med hög ansvarskänsla
Erfarenhet från logistikbranschen och fler språk än svenska/engelska är meriterande.
Om PostNord
PostNord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi är stolta över förtroendet att få säkerställa postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar PostNord med Pokayoke. Tjänsten är en tillsvidareanställning med en provanställning och tillträde sker omgående eller enligt överenskommelse.
Arbetstiden är förlagd till dagskift, måndag-fredag, kl. 06.00-15.00.
Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Felicia Pettersson på fep@pokayoke.se
eller Amanda Jansson på aj@pokayoke.se
.
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7447514-1908584". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://jobb.pokayoke.se
Warfvinges väg 29
)
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Pokayoke
