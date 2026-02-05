Team Manager Produktion till Cyclife
2Complete AB / Chefsjobb / Nyköping Visa alla chefsjobb i Nyköping
2026-02-05
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 2Complete AB i Nyköping
, Trosa
, Gnesta
, Flen
, Norrköping
eller i hela Sverige
Cyclife söker en driven Team Manager Produktion som vill leda och utveckla en central del av verksamheten i en högteknologisk och växande kärnteknisk miljö. En roll för dig som motiveras av säkerhet, förbättringsarbete och att skapa resultat tillsammans med starka interna samarbeten.
Vad erbjuder vi?
Maximerat friskvårdsbidrag på 5000 kr
Arbetstidsförkortning 24 timmar per år
Förskottssemester
Subventionerat pris på lokal lunchrestaurang
Laddstolpar för elbil och laddhybrid
Fri tillgång till gym, gemensamt på site.
Cyclife Sweden AB är ett bolag inom EDF-koncernen (Electricité De France), en av världens största arbetsgivare och en tung aktör inom energisektorn. Cyclife är i en stor tillväxtfas och bedriver kärnteknisk verksamhet vid Studsviksområdet utanför Nyköping och är dag ett bolag med drygt 230 anställda. Företaget har världsunik specialistkompetens rörande avveckling av radiologiska anläggningar och hjälper sina kunder att minimera miljöpåverkan från deras radiologiska verksamhet.
Den svenska anläggningen är belägen i skärgården utanför Nyköping. Cyclifes ambition är säkerhet kombinerat med långsiktigt ansvar för människor och miljö samt att skona våra naturresurser genom en hög grad av återvinning. Mer information om Cyclife ges vid personlig kontakt.
Vem söker vi?
Till Cyclifes nya anläggning söker vi en engagerad och målmedveten Team Manager som vill vara med och bygga upp, leda och utveckla ett högpresterande team. Du har en tydlig förmåga att planera, strukturera och skapa engagemang hos dina medarbetare på ett inkluderande och samarbetsinriktat sätt, samtidigt som du säkerställer att verksamheten bedrivs säkert, kvalitetsfokuserat och med hög effektivitet. Rollen förutsätter ett närvarande och lyhört ledarskap, god kommunikativ förmåga samt erfarenhet av att driva och utveckla förbättringsprocesser i en växande organisation.
Krav och kvalifikationer:
Flerårig dokumenterad erfarenhet av ledarskap inom relevant bransch eller verksamhet.
Fullständig gymnasial utbildning.
God förståelse och efterlevnad av arbetsmiljö, säkerhet och kvalitetsarbete.
Flytande svenska och engelska i både tal och skrift.
B-körkort, tillgång till egen bil.
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta som chef inom tillverkningsindustrin.
Relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet.
Tidigare erfarenhet av att arbeta med KPI-uppföljning och affärsplanering.
Vi ser det som särskilt meriterande om du har erfarenhet av att arbeta aktivt med den psykosociala arbetsmiljön och kan bidra till att skapa en trygg, inkluderande och hållbar miljö för teamet. Vidare värdesätter vi erfarenhet av förändringsledning och att leda team genom perioder av utveckling och omställning på ett strukturerat och kommunikativt sätt. Meriterande är också vana av coaching, att ge konstruktiv feedback och att hantera svåra samtal med professionalitet och tydlighet.
Vad innebär rollen?
Rollen som Team Manager Produktion innebär ett övergripande ansvar för att leda och utveckla en grupp om cirka 15 medarbetare inom produktionsverksamheten. Du rapporterar direkt till Avdelningschef för Extension och ingår i Extensions ledningsgrupp, där du bidrar med operativa och strategiska perspektiv för att driva verksamheten framåt.
Med arbetsuppgifter som exempelvis inkluderar:
Ansvara för teamets säkerhet, arbetsmiljö, strålskydd, kvalitet och kompetensutveckling.
Leda och fördela arbetet inom teamet samt följa upp prestation och mål.
Genomföra medarbetarsamtal och förbereda underlag för lönerevision.
Främja en stark säkerhetskultur och säkerställa att företagets policyer och riktlinjer efterlevs.
Delta aktivt i förbättrings- och transformationsprojekt.
Samarbeta med andra avdelningar och funktioner för att optimera verksamheten.
Ansvara för rapportering av avvikelser och säkerhetsrelaterade händelser.
Kvalitetssäkra processer och instruktioner samt bidra till utveckling av nya rutiner.
Att bygga processer samt sätta rutiner för den dagliga driften.
Som Team Manager har du en central roll i att säkerställa ett effektivt, kvalitetssäkrat och välkoordinerat produktionsflöde. Tjänsten innebär breda och dagliga kontaktytor internt, där du samarbetar nära projektledare, produktionskoordinatorer och andra teamchefer för att skapa helhet, god kommunikation och tydliga prioriteringar i verksamheten. Du leder ditt team med tydlighet, närvaro och engagemang, och arbetar aktivt för att skapa en trygg, inkluderande och högpresterande arbetsmiljö. Arbetet sker 100 % på plats och inleds på dagtid för att därefter övergå till ett kontinuerligt tvåskift, vilket innebär arbete både under dag- och eftermiddagspass samt helger.
Denna rekryteringsprocess innehåller bakgrundskontroll som sammanställer tidigare offentligt brottsregister. Bakgrundskontrollen består av offentlig information som hanteras konfidentiellt. Det genomförs även en säkerhetsintervju där ekonomisk stabilitet är ett krav. Detta är obligatoriskt för alla rekryteringsprocesser hos Cyclife Sweden AB.
Intresserad? Skicka in ansökan snarast då urval sker löpande. Varmt välkommen med eventuella frågor till ansvarig rekryterare Elida Rhodin. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Cyclife Sweden AB Kontakt
Elida Rhodin elida.rhodin@2complete.se Jobbnummer
9725654