Team Manager
Securitas Technology är Securitas-koncernens satsning på framtidens säkerhet. Vi är ett innovativt och teknikfokuserat företag som erbjuder de mest moderna säkerhetstekniska lösningarna till våra företagskunder. Idag är vi 13 000 kompetenta medarbetare placerade i 40 olika länder. Genom att arbeta på Securitas Technology har du möjlighet att växa i en global organisation samtidigt som du bidrar till att skapa en tryggare miljö för människor runt om i världen.
Är du redo för en spännande utmaning? Vi söker en passionerad och erfaren Team Manager som vill vara med och forma framtiden för vår larmcentral. Hos oss får du chansen att leda ett fantastiskt team av 20-25 larmoperatörer och teamleadare som arbetar dygnet runt för att säkerställa trygghet och säkerhet för våra kunder.
Vad vi erbjuder?
• Möjligheten att vara en del i en expansiv fas hos en av de starkaste aktörerna i säkerhetsbranschen.
• En utvecklande ledarroll där du får göra skillnad både i verksamheten och i samhället.
• Bli en del av en av Sveriges mest avancerade larmcentraler där du får bidra i vårt arbete att göra världen till en tryggare plats.
• Möjlighet att arbeta i team bestående av kollegor från olika bakgrunder, vilket ger dig stor möjlighet till kunskapsutbyte.
• Motiverade ledare som belönar ambition och värdesätter din yrkesmässiga utveckling i syfte att du ska nå din fulla potential.
• Onboarding och utbildning som innebär att vi matchar din kompetens till rollen, för att du på bästa sätt ska känna dig trygg när du axlar din nya roll hos oss.
Ansvar
Som Team Manager hos oss har du personalansvar för 20-25 operatörer och driver kontinuerlig kvalitetsförbättring genom att leda och utveckla verksamheten. Du ansvarar för att leda och fördela det dagliga arbetet samt deltar aktivt i att skapa och förbättra rutiner för att säkerställa att enheten alltid levererar bästa möjliga service till både kunder och företaget på ett effektivt sätt. Du följer upp och arbetar för att vi ska uppnå våra KPI:er och kvalitetsmål. Du ansvarar för kundmöten och fungera som kundens primära kontaktperson (SPOC) inom SOC. Säkerställa att kundens behov och förväntningar möts och överträffas efter överlämning från säljorganisationen.
Du blir en viktig del av vårt säkerhetscenter som levererar högkvalitativ service till våra kunder, samtidigt som du ser till att säkerheten aldrig äventyras. Du kommer att samarbeta nära med tre andra Team Managers och rapportera till den operativa chefen för avdelningen.
För att lyckas i rollen tror vi även att du känner igen dig i nedan kompetenser:
• Du har en stark affärsförståelse och insikt i dina kunders behov, vilket hjälper dig att driva verksamheten mot uppsatta mål.
• Du är en naturlig ledare som kan bygga, leda och motivera team. Du sätter tydliga mål, är lyhörd och skapar engagemang hos medarbetarna.
• Du tar initiativ och ägandeskap för uppgifter och projekt, och ser till att de slutförs effektivt och med hög kvalitet.
• Du arbetar strukturerat och har en god förmåga att prioritera, vilket hjälper dig att hantera stress och hålla fokus även under pressade situationer.
• Du har en hög flexibilitet och är skicklig på att anpassa dig till förändringar samt lösa problem på ett effektivt sätt.
• Du har stark integritet, personlig mognad och en god självkännedom, vilket gör att du kan agera förtroendeingivande och professionellt i alla situationer.
Vi ser även att du uppfyller dessa grundkrav
• Eftergymnasial utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade genom erfarenhet.
• Minst tre års erfarenhet av en ledande roll med direkt eller indirekt personalansvar.
• Erfarenhet av regelbunden kundkontakt och trygg i att kommunicera med kunder i olika situationer. Van att representera verksamheten i dialog med kund och bidra till goda kundrelationer.
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i skrift och tal.
• Ett starkt intresse och förmåga att utveckla individer och grupper mot ökad trivsel och prestationer.
• Erfarenhet av att leda större personalgrupper med varierande arbetstider och sysselsättningsgrad.
• Intresse av teknik och en vilja att lära sig nya system.
Vi ser fram emot din ansökan!
Ansök redan idag! Vi intervjuar löpande, så vänta inte.
Kontakta oss gärna:
Rekryterande chef Hassan Chamsin hassan.chamsin@securitas.com
Ansvarig rekryterare ida.hall@securitas.com
Facklig kontakt: Christer Persson (Unionen) christer.persson@securitas.com
Läs mer om hur det är att jobba på Securitas Technology här. Ansök idag - och See a different world!
För denna tjänst krävs svenskt medborgarskap, godkänd säkerhetsprövning och bakgrundskontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
#LI-DNI Ersättning
Goda förmåner och konkurrenskraftiga villkor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Securitas Technology Sverige AB
(org.nr 556076-0737)
9802556