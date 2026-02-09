Team Assistant / Administrative Functional Support
Finspång | Heltid | Konsultuppdrag
Uppdragsperiod: 2 mars 2026 - 30 september 2027
Vill du ha en central roll där du får stötta team, skapa struktur och få vardagen att flyta smidigt? Trivs du med variation, många kontaktytor och att vara den som får saker att hända? Då kan det här vara helt rätt uppdrag för dig
Om rollen
I rollen som Team Assistant arbetar du nära chefer och medarbetare i en internationell miljö. Du ansvarar för daglig administrativ support och är en viktig kugge i att teamets arbete fungerar effektivt - både operativt och kommunikativt.Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Koordinera möten, event och teamaktiviteter Ta fram presentationer och dokument i PowerPoint och Word Stötta intern kommunikation via digitala kanaler Hantera onboarding och offboarding av medarbetare Lägga beställningar och koordinera IT-utrustning och systemaccesser Hjälpa till med resor och reseräkningar Bidra till ordning, struktur och förbättrade arbetssätt
Vem är du?
Strukturerad, serviceinriktad och självgående Van att hantera flera uppgifter parallellt Kommunikativ och trygg i kontakten med många olika roller Bekväm med digitala verktyg och ny teknik Talar och skriver engelska obehindrat
Ett perfekt uppdrag för dig som gillar administration, samarbete och att göra skillnad i det dagliga arbetet.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
