Teacher, Textiles, Ages 10 - 14
Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Grundskollärarjobb / Karlstad Visa alla grundskollärarjobb i Karlstad
2025-11-30
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Internationella Engelska skolan i Sverige AB i Karlstad
, Nacka
, Örebro
, Linköping
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Vi söker nu en legitimerad lärare i textilslöjd på deltid (60%) som vill vara med och utveckla vår skola och slöjdundervisningen med fokus på kreativitet och skapande.
Ditt ansvar är att planera, leda och undervisa årskurs 4-7 i grundskolan enligt lgr 22 och slöjdens centrala innehåll.
Du är bra på att anpassa din undervisning utifrån elevers olika kunskapsnivåer och förutsättningar. Din kunskap i ämnet är stor och du ansvarar för budget, inköp och vård av slöjdsalen. Som lärare skapar du en positiv och kreativ lärmiljö så eleven känner nyfikenhet och lust till att lära, nu och för framtiden, med en trygg, inspirerande, varierad och utmanande undervisning. Du har en förmåga att inspirera och motivera dina elever med ett stort intresse i varje enskild elevs kunskapsutveckling.
Som person är du trygg och du kan situationsanpassa ledarskapet i klassrummet och se helheten i elevens skolsituation samt är lyhörd och har god samarbetsförmåga. Dina personliga egenskaper är viktiga för oss så vi lägger stor vikt vid dem.
Du är även strukturerad, ansvarstagande och tydlig i ditt ledarskap och skapar och upprätthåller goda relationer med såväl kollegor som elever och vårdnadshavare. Erfarenhet av att jobba både självständigt och i arbetslag samt ta egna beslut. I tjänsten ingår mentorskap och vi använder och dokumenterar i lärplattformen SchoolSoft. God kunskap i engelska språket då våra kollegiala möten sker mestadels på engelska men undervisningsspråket är svenska.
Giltig svensk lärarlegitimation är obligatorisk samt utdrag från polisregistret.Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningsdatum.Sänd din Ansökan till: applications.karlstad@engelska.se Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-23
E-post: applications.karlstad@engelska.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://karlstad.engelska.se Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Karlstad Kontakt
Ewa Åslund applications.karlstad@engelska.se Jobbnummer
9621157