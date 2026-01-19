Teacher, Swedish, Swedish as Second Language
2026-01-19
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Internationella Engelska Skolan Helsingborg söker nu lärare mellan mars månad och juni månad inom Svenska ämnet. Du skall vara intresserad av att arbeta i en internationell miljö och ser en utmaning i att få bygga en skola baserat på våra tre grundpelare:
• Att behärska det engelska språket - nyckeln till världen.
• En trygg miljö där ordning och reda råder, och där lärarna kan undervisa och eleverna kan lära sig.
• En hög akademisk nivå
Vi söker dig som är professionell, engagerad och kvalificerad lärare med lärarlegitimation eller lärarexamen.
Vi tror att du är trygg, ödmjuk och handlingskraftig samt har en god förmåga till samarbete.
Att du har erfarenhet av liknande arbete är meriterande. Du bör kunna uttrycka dig på engelska i både tal och skrift.
Tjänsten kommer vara lagd med undervisning i åk. 7-9.
Utdrag från belastningsregister är ett krav.
Tjänsten är på 80%. Rekryteringen kommer att ske löpande under rekryteringsprocessen.
