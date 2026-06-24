Teacher, Science, Biology, Chemistry, Physics, Technology, Ages 12 - 15
Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Grundskollärarjobb / Sundbyberg Visa alla grundskollärarjobb i Sundbyberg
2026-06-24
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Internationella Engelska skolan i Sverige AB i Sundbyberg
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Huddinge
eller i hela Sverige
IES Sundbyberg är en skola för årskurserna 4-9. Vi är en tvåspråkig skola som följer den svenska läroplanen.
Vi söker nu en legitimerad grundskollärare med ämnesbehörighet i Science/Naturorienterade ämnen i årskurs 7-9 på visstid 5 augusti - 16 juni 2027. Ett krav är svensk legitimation från Skolverket. I tjänsten ingår delat mentorskap i en klass 7-9.
Du har en positiv människosyn och har förmåga att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Som lärare hos oss tycker du att det är roligt, stimulerande och utvecklande att undervisa elever som kommer från flera olika länder och ge varje elev möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och förmågor. Du kommer att ingå i ett ämneslag: Science Department, samt i ett arbetslag i den årskursen du undervisar i.
Ansvarsområden:
• Planera och genomföra lektioner utifrån våra Ethos och rutiner
• Bedöma elevens framsteg, ge konstruktiv feedback för att utveckla elevernas ämneskunskaper
• Mentorskap för elever i en av de klasserna du undervisar
• Samarbeta med kollegor för att skapa en stödjande och inkluderande lärmiljö
• Anpassa undervisningsmetoder för att möta elevernas olika behov
• Delta i professionell utveckling och bidra till skolans gemenskapPubliceringsdatum2026-06-24Kvalifikationer
• Lärarlegitimation från Skolverket i NO (naturvetenskapliga ämnen/Science)
• Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska
Hur du ansöker:
Om du är passionerad när det kommer till undervisning och redo att vara en del av ett internationellt team, uppmanar vi dig att ansöka genom att skicka in ditt CV och ett personligt brev här på IES Careers sida. Rekryteringen pågår löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Internationella Engelska Skolan Sundbyberg är en skola för årskurserna 4-9 med ca 600 elever. Skolan har en internationell inriktning och undervisningen bedrivs både på engelska och svenska. Skolan verkar för att lära och kunskap sätts i första rummet. Eleverna lär sig ta ett personligt ansvar för sin egen utveckling och arbetsmiljö och att respektera sina skolkamrater, lärare och sig själva. IES är stolta över sina medarbetare och har tagit fram en metod för att skapa en lugn och trygg skolmiljö. Detta gör att våra lärare får mer tid till att dela sin kunskap, både med elever och kollegor.
Skicka in din ansökan via IES careers. Intervjuer sker fortlöpande så tillträde innan sista ansökningsdag kan komma att ske.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://sundbyberg.engelska.se
Rissneleden 136A (visa karta
)
174 57 SUNDBYBERG Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Sundbyberg Kontakt
Johanna Bohlin info.sundbyberg@engelska.se Jobbnummer
9976825