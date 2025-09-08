Teacher, German
Karriärguiden Group Sweden AB / Grundskollärarjobb / Helsingborg Visa alla grundskollärarjobb i Helsingborg
2025-09-08
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Helsingborg
, Bjuv
, Landskrona
, Ängelholm
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/teacher-german-4.
Vi ser fram emot din ansökan!
About this vacancy
IES Helsingborg - A school where students are safe, seen and supported.
Internationella Engelska Skolan Helsingborg startade upp under hösten 2017 och söker nu en lärare i tyska. Du skall vara intresserad av att arbeta i en internationell miljö och ser en utmaning i att få bygga upp en skola från grunden baserat på våra tre grundpelare:
• Att behärska det engelska språket - nyckeln till världen.
• En trygg miljö där ordning och reda råder, och där lärarna kan undervisa och eleverna kan lära sig.
• En hög akademisk nivå
Vi söker dig som är professionell, engagerad och kvalificerad lärare med lärarlegitimation.
Vi tror att du är trygg, ödmjuk och handlingskraftig samt har en god förmåga till samarbete.
Att du har erfarenhet av liknande arbete är meriterande. Du bör kunna uttrycka dig på engelska i både tal och skrift.
Tjänsten kommer vara lagd med undervisning i Åk 4-6. Mentorskap ingår i tjänsten.
Utdrag från belastningsregister är ett krav.
Tjänsten är på heltid och rekryteringen kommer att ske löpande under rekryteringsprocessen.
Internationella Engelska Skolan Helsingborg ligger i den södra delen av Helsingborg med cykel - och gångavstånd från Helsingborg C.
IES Helsingborg är en grundskola med ca 450 elever i åk 4 - 9.
Vi rekryterar lärare från alla delar av världen, bl.a. Kanada, Storbritannien, Sydafrika, Irland, USA och Australien.
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group in Sweden ("friskola") with students receiving high quality education and a diverse and energetic staff team. We have around 27 000 students enrolled in our 48 schools across the country with approximately 2,800 members of staff. Our schools are bilingual with teaching in Swedish and in English. IES provides an international and stimulating environment, where commitment, professionalism and the English language are common denominators. We work in an environment where teachers can teach and students can learn. For further information regarding the locations of our schools and about our organisation please see our website www.engelska.se
Internationella Engelska Skolan Helsingborg is a Cambridge International School.
About IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/internationella-engelska-skolan-i-sverige-ab Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Jobbnummer
9498575