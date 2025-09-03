Teacher, Fritids
Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Pedagogjobb / Kungsbacka Visa alla pedagogjobb i Kungsbacka
2025-09-03
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Internationella Engelska skolan i Sverige AB i Kungsbacka
, Göteborg
, Borås
, Halmstad
, Jönköping
eller i hela Sverige
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan har gjort stor skillnad för våra elever i 29 år. Vi är övertygade om att det är tack vare vårt tydliga etos med engagerade och närvarande ledare som våra skolor har en miljö där alla arbetar mot gemensamma mål. Vi har en stark kultur som bygger på beprövade rutiner där bemötandet blir givet. Det här gör att hos oss får lärare fokusera på undervisning och lärande. Eleverna står i centrum för allt vi gör, alla elever är dina elever.
Internationella Engelska Skolan Kungsbacka slog upp sina dörrar 2021 och har sedan dess varit en plats där kunskap, respekt och möjligheter står i centrum. Idag består skolan av cirka 900 elever i årskurs F-9 och cirka 95 medarbetare som bidrar till ett utvecklande miljödet livslånga lärandet. Publiceringsdatum2025-09-03Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu lärare i fritidshem som kan bidra till att utveckla vårt fritidshem i linje med styrdokumenten. Du kommer att arbeta på fritidshemmet där du arbetar för att stimulera elevernas lärande och utveckling utifrån elevernas behov, intresse och erfarenheter men också utmana dem genom att inspirera till nya kunskaper. Du ansvarar för att eleverna erbjuds en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du fritidsverksamheten.
Som lärare i fritidshem hos oss ska du också arbeta för att erbjuda våra elever en meningsfull fritid genom att uppmuntra till social gemenskap och att stärka grupprelationer. Du måste tycka att det är roligt, stimulerande och spännande att undervisa elever på fritidshemmet och ge varje elev möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och förmågor.Kvalifikationer
Till denna tjänst söker vi dig som är legitimerad grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem.
Du är väl förtrogen med läroplanen och andra styrdokument inom skolområdet och du har god förmåga att arbeta mot uppsatta mål för att utveckla kvalitén på fritidshemmet. Du är nyfiken, kreativ och du kan inspirera och motivera dina kollegor i arbetslaget.
Dina IT-kunskaper är goda och du arbetar med interaktiva verktyg och dokumentation som en självklar del i undervisningen. Goda kunskaper i det svenska och i det engelska språket i tal och skrift krävs för tjänsten.
Som person är du trygg och stabil och duktig på att skapa goda relationer med såväl elever som kollegor och vårdnadshavare. Du är klar och tydlig i din kommunikation och har förmåga att motivera och entusiasmera elever till att ta till sig ny kunskap
Är du en person som strävar framåt samt har ett positivt och inkluderande förhållningssätt till elever, kollegor och vårdnadshavare? Älskar du att se elever lyckas och att spela en viktig roll för deras framgång? Då kan du vara den vi söker. Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://kungsbacka.engelska.se/ Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Kungsbacka Kontakt
Eva Ingelsten eva.ingelsten.kungsbacka@engelska.se Jobbnummer
9490694