Taxii chaufför sökes i Lund

Ahsan, Zara / Fordonsförarjobb / Lund
2025-08-13


Vi behöver taxi chaufförer i Lund. Tillgängliga skifter är båda dag och natt. Ni kan välja skift vad du vill.
Krav för att jobb som taxichaufför är TAXI LEGITIMATION.
Om du är verkligen intresserad av detta job då du kan kontakta oss på:
E-mail: grateorion@gmail.com
Telefonnummer: 0763124474
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sökes taxicahufförer i Lund".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ahsan, Zara
mellenvångsvägen 6b (visa karta)
223 55  LUND

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Ahsan Zara

Jobbnummer
9457669

