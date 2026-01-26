Taxiförare Uber & Bolt
2026-01-26
Taxiförare sökes - Dag- och nattskift i Södertälje
Vi söker en ansvarsfull och pålitlig taxiförare för dag- och nattskift med omedelbar start i Södertälje.
Du börjar och avslutar ditt arbetspass i Södertälje men kör inom hela Stockholmsområdet.
Arbetstider:
06:00-18:00 eller 18:00-06:00 - du väljer själv vilka skift du vill arbeta.
Giltig taxiförarlegitimation (TFL)
Kan tala svenska eller engelska
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider
Stabil anställning
Trevligt team
Om du arbetar heltid och bor i Södertälje eller i närheten finns möjlighet att ta hem och behålla bilen. Bilen kan då delas med en annan förare under helger eller vissa vardagar. Detta sker alltid i samråd med dig, så att tiderna passar dig eller när du är ledig.
Plats: Södertälje
Ansökan: Skicka mejl till omidjafari.taxi@gmail.com
SMS: 072 365 47 42 (skicka gärna SMS - jag kan inte alltid svara i telefon)
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: omidjafari.taxi@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jafari, Omid
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jafari Omid Jobbnummer
9705828