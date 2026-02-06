Taxiförare till Göteborg
2026-02-06
Taxiförare sökes omgående - tillsvidare (Göteborg)
Vi söker en pålitlig och serviceinriktad taxiförare i Göteborg för omgående anställning på tillsvidarebasis. Du ska ha giltig taxiförarlegitimation, god lokalkännedom och ett trevligt bemötande.
Vi erbjuder stabil anställning, bra arbetsvillkor och ett professionellt team.
Låter det intressant? Hör av dig redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: alaajaber6@hotmail.com
Detta är ett heltidsjobb.
