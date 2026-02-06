Taxiförare till Göteborg

24karat Taxi AB / Fordonsförarjobb / Uppsala
2026-02-06


Visa alla fordonsförarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos 24karat Taxi AB i Uppsala

Taxiförare sökes omgående - tillsvidare (Göteborg)
Vi söker en pålitlig och serviceinriktad taxiförare i Göteborg för omgående anställning på tillsvidarebasis. Du ska ha giltig taxiförarlegitimation, god lokalkännedom och ett trevligt bemötande.

Vi erbjuder stabil anställning, bra arbetsvillkor och ett professionellt team.
Låter det intressant? Hör av dig redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: alaajaber6@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
24karat Taxi AB (org.nr 559492-9241)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9729315

Prenumerera på jobb från 24karat Taxi AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos 24karat Taxi AB: