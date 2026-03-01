Taxiförare sökes Malmö
Vill du arbeta som taxiförare i Malmö med flexibilitet, trygghet och goda arbetsvillkor?
M&M Taxi söker nu seriösa, serviceinriktade och erfarna chaufförer för körning via Bolt och Uber i Malmöområdet.Publiceringsdatum2026-03-01Om tjänsten
Vi erbjuder både heltids- och deltidsarbete, med möjlighet att arbeta dag- eller nattpass - du väljer själv vad som passar dig bäst.
Vi är ett flexibelt företag och strävar efter lösningar som fungerar för både dig och oss.
Du är välkommen att söka oavsett var i Malmö eller närliggande områden du bor.
Våra fordon
För oss är din arbetsmiljö viktig. Därför erbjuder vi moderna, fräscha och ergonomiska bilar, både hybrid- och elbilar, anpassade för att ge dig en behaglig och trygg arbetsdag.
Vi söker dig som:
Har giltig taxiförarlegitimation
Är pålitlig, serviceinriktad och professionell
Har god lokalkännedom eller lätt för att använda GPS
Vill arbeta heltid eller deltid
Har erfarenhet från taxibranschen (meriterande men inget krav)
Vi erbjuder:
Flexibla scheman
Moderna och komfortabla fordon
Trygga och ordnade arbetsvillkor
Snabb uppstart för rätt kandidat
Lön: 50% på inkört belopp
Intresserad?
Skicka din ansökan eller frågor till: mm.taxitransport@outlook.com
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: mm.taxitransport@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare M&M Taxi & Transport AB
(org.nr 559540-9037) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9769599