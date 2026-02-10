Taxiförare / färdtjänstförare
Servicetrafiken Sverige AB / Fordonsförarjobb / Örebro Visa alla fordonsförarjobb i Örebro
2026-02-10
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
, Kristinehamn
, Karlstad
, Hagfors
, Säffle
Servicetrafiken Sverige AB har fått förtroendet av Region Örebro län och kommer från och med 1 juli 2026 köra serviceresor (färdtjänst, sjukresor, skolskjuts, riksfärdtjänst) i Örebro län. Därför söker vi nu chaufförer till våra uppdrag i Örebro, Kumla, Nora, Askersund och Laxå. Som chaufför på Servicetrafiken Sverige AB kommer du att ingå i ett starkt team med duktiga taxiförare som ska utföra uppdrag för Region Örebro län/Länstrafiken. Vi vill att du är mycket serviceinriktad, pålitlig och stresstålig. Om du har kört taxi eller serviceresor (färdtjänst, sjukresor, skolskjuts) tidigare är det meriterande. Taxi legitimation är ett krav för att köra serviceresor.
Vi söker personal till Örebro.
Arbetsuppgifterna består av att köra färdtjänst, sjukresor, skolresor mm. (Färdtjänstbuss klass 1, ingen bår eller trappklättrare). Arbetstiderna är måndag - fredag och merparten av arbetet utförs mellan kl 07-16:30
Vad kan du förvänta dig av Servicetrafiken Sverige AB?
Under din anställning på Servicetrafiken omfattas du av kollektivavtal.
Månadslön: 27753kr - 29171kr/månad. (Lönesättningen styrs av gällande kollektivavtal och hur länge du arbetat i yrket).
Timlön: 159,50kr - 175,31kr/timme. (Lönesättningen styrs av gällande kollektivavtal och hur länge du arbetat i yrket).
Vi erbjuder ett fast arbetsschema enligt överenskommelse, på heltid eller deltid. Vi söker också dig som bara vill jobba extra.
Nya fordon och god arbetsmiljö.
Ett team där vi alla drar åt samma håll och hjälper varandra.
Ansökan: Är det här något för dig är du varmt välkommen att skicka in ditt CV och personliga brev direkt via e-post till jobb@servicetrafiken.se
Vi intervjuar löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag har löpt ut. Det är viktigt att du i din ansökan anger vilken ort du är intresserad av att arbeta i samt i vilken omfattning (heltid, deltid, behov).
Välkommen med din ansökan jobb@servicetrafiken.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: jobb@servicetrafiken.se
