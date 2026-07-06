Taxiförare
Myway Express Jönköping AB / Fordonsförarjobb / Södertälje Visa alla fordonsförarjobb i Södertälje
2026-07-06
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, Jönköping
eller i hela Sverige
Myway Express Jönköping AB expanderar och söker nu flera serviceinriktade taxiförare till vårt team.
Vill du arbeta i ett seriöst företag med moderna bilar, flexibla arbetstider och goda möjligheter att tjäna pengar? Då är du välkommen att söka till oss.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Persontransporter inom Stockholm och närliggande områden
Flygplatstransfer till och från Arlanda
Företagskörningar och privata bokningar
Ge kunderna en trygg, säker och professionell resaKvalifikationer
Giltigt B-körkort
Giltig taxiförarlegitimation
God servicekänsla och professionellt bemötande
Ansvarsfull, punktlig och pålitlig
Grundläggande kunskaper i svenska eller engelska
Erfarenhet av Uber, Bolt eller traditionell taxiverksamhet är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
✓ Heltid eller deltid
✓ Flexibla arbetstider – dag, kväll och helg
✓ Moderna och välutrustade fordon
✓ Trygg arbetsplats med god arbetsmiljö
✓ Långsiktigt samarbete i ett växande företag
✓ Omgående anställning för rätt person. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05
E-post: Myway.expression.ab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myway Express Jönköping AB
(org.nr 559093-4245)
Hemmansvägen 4 (visa karta
)
151 54 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kamran Khan Myway.express.ab@gmail.com 0704960592 Jobbnummer
9994673