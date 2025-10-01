Taxiförare
Shahzal, Muhammad / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2025-10-01
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Shahzal, Muhammad i Malmö
Vi söker nya taxiförare till vårt team!
Är du social, punktlig och trivs med ett självständigt arbete där du möter många olika människor varje dag? Då kan du vara den vi letar efter!
Som taxiförare hos oss blir du en viktig del av vår verksamhet. Du ansvarar för att ge våra kunder en trygg, säker och trevlig resa - oavsett om det handlar om vardagliga transporter, flygplatstransfer eller längre körningar.
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider (dag, kväll eller helg)
En stabil och trygg arbetsplats
Trevligt team och god arbetsmiljö
Möjlighet att arbeta heltid eller deltid
Vi söker dig som har:
Taxilegitimation
God lokalkännedom och GPS-vana
Servicekänsla och ett professionellt bemötande
Svenska i tal och skrift (andra språk är ett plus)
Hos oss får du chansen att arbeta i ett yrke där du gör skillnad för människor varje dag.
Är du intresserad? Skicka din ansökan redan idag!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Kan skriva på nummer: 0768501500
E-post: Shahzalashfaq80@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Shahzal, Muhammad Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Shahzal Muhammad Kontakt
Muhammad Shahzal shahzalashfaq80@gmail.com 0768501500 Jobbnummer
9536299