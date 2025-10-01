Taxiförare

Shahzal, Muhammad / Fordonsförarjobb / Malmö
2025-10-01


Vi söker nya taxiförare till vårt team!
Är du social, punktlig och trivs med ett självständigt arbete där du möter många olika människor varje dag? Då kan du vara den vi letar efter!
Som taxiförare hos oss blir du en viktig del av vår verksamhet. Du ansvarar för att ge våra kunder en trygg, säker och trevlig resa - oavsett om det handlar om vardagliga transporter, flygplatstransfer eller längre körningar.
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider (dag, kväll eller helg)

En stabil och trygg arbetsplats

Trevligt team och god arbetsmiljö

Möjlighet att arbeta heltid eller deltid

Vi söker dig som har:
Taxilegitimation

God lokalkännedom och GPS-vana

Servicekänsla och ett professionellt bemötande

Svenska i tal och skrift (andra språk är ett plus)

Hos oss får du chansen att arbeta i ett yrke där du gör skillnad för människor varje dag.
Är du intresserad? Skicka din ansökan redan idag!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Kan skriva på nummer: 0768501500
E-post: Shahzalashfaq80@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Shahzal, Muhammad

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Shahzal Muhammad

Kontakt
Muhammad Shahzal
shahzalashfaq80@gmail.com
0768501500

Jobbnummer
9536299

