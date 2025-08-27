Taxiförare
Vi söker förare med taxilegtimation som kommer köra kunder till olika adresser och beställningar kommer från appen Uber,Bolt,Fair och även man kan jobba som fri och kan ta kunden direkt från gator.
I den har jobber inga taxi köer utan konstant med körningar i alla förorter. Alltså möjlighet till returer överallt i stor Stockholm och ibland man får körningar mot allla stader i Sverige.
Ingen spring taxi, inga Bom körningar eftersom kunden får betala en Bom peng vid avbeställning eller ej resa
Trevliga kunder då alla kunder betygsätts utav föraren. Kunderna uppför sig bättre än i vanlig taxi pga av detta Rullande bilar i Stockholm AB söker personer, som vill jobba hårt och tjäna mycket pengar!
Att jobba som taxiförare är jätte kul då man träffar varje dag nya och trevliga kunder. Så man bör vara social och tycka om att träffa nya människor då det är en servive yrke.
Har du kört för en traditionell taxiföretag som Taxi kurir, Taxi Stockholm,Taxi 020, Sverige Taxi eller Top Cab, så kommer du att tycka att det är mycket mer roligare att jobba med Uber,Bolt och Fair . Det är mindre stressigt eftersom du behöver inte jaga kunder istället kunder jagar dig .
Har du Energi och viljan att jobba hårt och tjäna mycket pengar du är välkommen att söka den här jobbet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: mazlaan001@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MA Bud & Logistik Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9477875