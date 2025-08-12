Taxiförare
Tomnata Transport och Entreprenad AB / Fordonsförarjobb / Botkyrka Visa alla fordonsförarjobb i Botkyrka
2025-08-12
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tomnata Transport och Entreprenad AB i Botkyrka
, Stockholm
eller i hela Sverige
Taxi Driver Wanted - Drive a New Mercedes EQE SUV in Stockholm (Uber, Bolt & Special Orders)
Tomnata Transport & Entreprenad AB söker en erfaren och pålitlig taxiförare för att köra vår splitternya Mercedes-Benz EQE SUV 4MATIC i Stockholm. Vi kör främst via Uber, Bolt och specialkörningar (företags- och VIP-kunder).
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
Ring 0734199642
E-post: teebangs30@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxi Jobb". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tomnata Transport och Entreprenad AB
(org.nr 559386-6105)
Rullestenvägen 89 (visa karta
)
146 34 TULLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tomnata Transport & Entreprenad AB Jobbnummer
9455635